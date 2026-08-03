Milei frenó las designaciones en la Corte, cruzó a Villarruel y dio pistas sobre 2027

Javier Milei repasó los principales temas de la agenda política y económica durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. El mandatario defendió los resultados de su gestión, explicó los alcances de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, profundizó su enfrentamiento con Victoria Villarruel y dio señales sobre el armado electoral de 2027.

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Uno de los anuncios institucionales más relevantes estuvo relacionado con la Corte Suprema. Milei confirmó que no avanzará por el momento con las designaciones destinadas a cubrir las dos vacantes y condicionó cualquier definición a que se resuelvan previamente otros asuntos.

“ No voy a avanzar con la Corte hasta que haya un montón de cosas que estén en orden ”, afirmó. Actualmente, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Según informó Radio Mitre, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había acercado los nombres de los camaristas Mariano Borinsky y Mariano Llorens como posibles candidatos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió postergar el proceso y no fijó un plazo para retomarlo.

Javier Milei habló con Eduardo Feinmann sobre la economía, la reforma del Banco Central, la Corte Suprema y las elecciones de 2027. (Video vía Youtube / Radio Mitre)

“No somos Suiza, pero estamos mucho mejor”

Durante la conversación, Feinmann le planteó al Presidente las dificultades que atraviesan sectores que necesitan más de un empleo o recurren al endeudamiento para afrontar sus gastos. Milei admitió que todavía existen problemas, pero sostuvo que la situación social mejoró respecto del comienzo de su administración.

“No somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Si hay gente que no llega a fin de mes, es mucha menos que cuando nosotros iniciamos el Gobierno”, respondió. Además, aseguró que la pobreza se redujo del 57% al 29% y la indigencia del 20% al 6%, de acuerdo con las cifras que citó durante la entrevista.

El mandatario también afirmó que la economía acumula 26 meses consecutivos de crecimiento y destacó los niveles del consumo, las exportaciones y el Producto Bruto Interno. Al referirse al futuro de su programa, ratificó que continuará con las desregulaciones, la reducción de impuestos y las reformas estructurales.

Además, descartó adoptar medidas expansivas con fines electorales y rechazó la posibilidad de impulsar un nuevo “plan platita”. “Voy a morir con las botas puestas. No voy a hacer populismo”, expresó.

Otro de los ejes fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo propósito principal, según Milei, es “extirpar definitivamente la inflación de la vida de los argentinos”. La iniciativa busca impedir que la entidad financie al Tesoro mediante emisión monetaria y limitar la utilización de utilidades contables para cubrir el déficit del Estado.

El proyecto también contempla mayores exigencias para remover a las autoridades del organismo. Para Milei, la independencia del Banco Central no depende únicamente de una declaración formal, sino de quitarle al poder político las herramientas que permitieron utilizar la emisión para financiar el gasto público.

“Cuando el Banco Central financia al Tesoro, eso es equivalente a falsificar dinero”, sostuvo el jefe de Estado al defender la reforma que impulsa el Gobierno.

La respuesta a Villarruel y las pistas sobre las elecciones

La tensión con Victoria Villarruel también ocupó una parte central de la entrevista. Milei volvió a ubicar a la vicepresidenta fuera del esquema político del oficialismo y sostuvo que actúa como una dirigente opositora dentro del propio Gobierno.

Consultado por las críticas de Villarruel, quien lo había tratado de “loco”, el Presidente respondió con ironía: “Me encanta”. El cruce volvió a exponer una relación política quebrada entre los integrantes de la fórmula que llegó a la Casa Rosada.

Milei también comenzó a dar pistas sobre su estrategia electoral para 2027. Aunque evitó revelar nombres, aseguró que cuenta con varias alternativas y un orden de preferencia para elegir a quien lo acompañará como candidato a vicepresidente.

“Tengo alternativas y orden de preferencia”, señaló. Sin embargo, aclaró que la política es dinámica y que la decisión final estará condicionada por los acuerdos y movimientos que se produzcan antes de las elecciones.

De esta manera, el Presidente combinó la defensa del programa económico con definiciones de alto impacto institucional y electoral. Mientras mantiene en suspenso la integración de la Corte Suprema, avanza con la reforma del Banco Central y comienza a delinear el armado político con el que buscará llegar a 2027.