Patricia Bullrich dijo que quiere ser presidenta “después de la reelección de Milei”.

Patricia Bullrich volvió a proyectarse hacia una futura candidatura presidencial. La actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que mantiene intacta su aspiración de llegar a la Casa Rosada, aunque dejó en claro que ese objetivo quedaría para una etapa posterior a un eventual segundo mandato de Javier Milei . “Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta”, afirmó.

La definición surgió durante una entrevista de Clarín, en la que Bullrich repasó el presente del Gobierno, el escenario político rumbo a 2027 y el rol que imagina para sí dentro del oficialismo .

La exministra de Seguridad explicó que cualquier decisión sobre una eventual candidatura dependerá de la estrategia electoral del espacio libertario y de la conformación del equipo que acompañe a Milei en caso de buscar un segundo mandato. En ese sentido, remarcó que su futuro político no responde a una decisión individual.

“Yo voy a ser candidata de acuerdo a cómo se conforme el equipo que va a tener la responsabilidad de acompañar a Milei en el segundo mandato, si la gente nos acompaña en 2027. No depende de una voluntad personal mía ”, sostuvo. Además, consideró que resulta importante preservar un entendimiento con el PRO , partido que, según señaló, buscará mantener el control de la Ciudad de Buenos Aires.

Consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta , Bullrich evitó dar definiciones. “Es una decisión de equipo, no es lo que me gustaría a mí . Estoy en el Senado, son seis años de mandato, así que me puedo quedar donde estoy. No tengo una preferencia. No me estoy promocionando para nada”, respondió.

Sin embargo, reconoció que disfruta ocupar lugares de protagonismo. “Por supuesto que me gusta estar en el equipo titular y no en el banco de suplentes. Puede ser un poquito soberbio lo mío, pero juego bien en todas las posiciones que me ponen”, dijo entre risas.

Durante la entrevista también se refirió al vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las próximas elecciones. Aseguró que le gustaría que ambos espacios compartieran un mismo proyecto político, aunque advirtió que ese escenario podría complicarse si el macrismo decidiera presentar un candidato presidencial propio.

Bullrich también dedicó parte de sus respuestas a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien marcó diferencias políticas. Sostuvo que la titular del Senado “tiene una mirada muy distinta a la del Gobierno”, la definió como una dirigente “conservadora” y consideró que hoy impulsa un proyecto propio. “Si ella hubiera tenido un comportamiento distinto podría estar en este proyecto. Pero hoy está aprovechando su lugar para promover el suyo”, afirmó.

Sobre el estilo de Javier Milei en el plano internacional, la senadora manifestó que comparte el fondo de sus posiciones, aunque preferiría un tono menos confrontativo. “Me parece que no nos conviene el insulto, porque después tenemos que dar marcha atrás. Podemos decirlo en un tono un poquito más bajo”, señaló al ser consultada por los cruces del Presidente con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Con esas declaraciones, Bullrich dejó planteado un doble objetivo: consolidar el proyecto político de Milei en un eventual segundo mandato y, una vez cumplida esa etapa, volver a competir por la Presidencia, un desafío que quedó trunco en las elecciones de 2023 y que ahora vuelve a poner sobre la mesa.