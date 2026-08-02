Una mujer fue hospitalizada tras volcar su auto al chocar contra un pilar en Pocito

El accidente ocurrió este domingo sobre calle Mendoza, antes de calle 11. Personal policial y de emergencias asistió a la conductora en el lugar.

El auto era conducido por una mujer que debió ser hospitalizada.

Un vuelco se registró este domingo alrededor de las 10 de la mañana en el departamento Pocito, luego de que una mujer perdiera el control de su vehículo e impactara contra un pilar, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió sobre calle Mendoza, en el tramo ubicado antes de llegar a Calle 11. Tras el llamado de alerta recibido por la línea de emergencias 911, efectivos policiales de la Comisaría 7ª y personal de asistencia médica se desplazaron hasta el lugar del siniestro.

Como consecuencia del fuerte impacto y el posterior vuelco, la conductora debió ser asistida y trasladada al Hospital Federico Cantoni de Pocito para una evaluación médica. Por el momento no se han brindado datos filiatorios ni precisiones sobre la gravedad de las lesiones sufridas.