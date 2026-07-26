Se conocieron nuevos detalles de cómo ocurrió el choque en Ruta 20 en el que murieron dos jóvenes

En el siniestro vial fallecieron Federico Ponce, de 21 años, y Emilce Daiana Díaz, de 19.

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La investigación por el trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre Ruta 20, en Caucete, permitió conocer cómo se produjo el accidente en el que perdieron la vida Federico Ponce, de 21 años, y Emilce Daiana Díaz, de 19.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, unos 700 metros al este del puente de Caucete. Ponce conducía un Peugeot Partner en sentido oeste-este, mientras que Díaz viajaba como acompañante.

Por causas que fueron materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que primero impactó contra una pilastra y luego contra un árbol. Como consecuencia del fuerte choque, la camioneta terminó volcando y quedó detenida al costado de la parte baja de la Ruta 20.

El violento impacto provocó la muerte inmediata de ambos ocupantes. Personal médico del servicio de emergencias 107 llegó al lugar y constató el fallecimiento de los jóvenes.

Las pericias realizadas por personal de Criminalística y la UFI Delitos Especiales permitieron establecer, en principio, que el siniestro ocurrió sin la intervención de terceros, descartando la participación de otro vehículo en el hecho.