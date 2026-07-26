    • 26 de julio de 2026 - 18:31

    Se conocieron nuevos detalles de cómo ocurrió el choque en Ruta 20 en el que murieron dos jóvenes

    En el siniestro vial fallecieron Federico Ponce, de 21 años, y Emilce Daiana Díaz, de 19.

    Choque fatal Ruta 20 - Caucete.

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    El vehículo quedó al costado de la ruta.

    Dos personas murieron tras un trágico siniestro vial sobre la Ruta 20 en Caucete

    Por causas que fueron materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que primero impactó contra una pilastra y luego contra un árbol. Como consecuencia del fuerte choque, la camioneta terminó volcando y quedó detenida al costado de la parte baja de la Ruta 20.

    El violento impacto provocó la muerte inmediata de ambos ocupantes. Personal médico del servicio de emergencias 107 llegó al lugar y constató el fallecimiento de los jóvenes.

    Las pericias realizadas por personal de Criminalística y la UFI Delitos Especiales permitieron establecer, en principio, que el siniestro ocurrió sin la intervención de terceros, descartando la participación de otro vehículo en el hecho.

    Tras la inspección ocular, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para la realización de las autopsias correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar qué provocó que el conductor perdiera el dominio del vehículo.

    La causa quedó a cargo del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adolfo Díaz, junto a la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes supervisan las actuaciones para esclarecer por completo las circunstancias de esta nueva tragedia vial registrada en las rutas sanjuaninas.

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