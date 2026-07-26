    • 26 de julio de 2026 - 16:53

    Identificaron a las víctimas fatales del choque en Ruta 20: tenían 19 y 21 años

    La Justicia confirmó las identidades de los dos jóvenes que murieron en el trágico siniestro vial ocurrido este domingo sobre la Ruta 20, a la altura del kilómetro 563, en Caucete.

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    Dos personas murieron tras un trágico siniestro vial sobre la Ruta 20 en Caucete

    Se trata de Emilce Dayana Díaz, de 19 años, y Federico Ponce, de 21 años, quienes perdieron la vida en el lugar del accidente como consecuencia del violento impacto.

    El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 563 de la Ruta 20, en jurisdicción de la Comisaría 37ª. Tras el llamado de emergencia, una dotación de Bomberos de Caucete acudió al lugar junto con personal policial y de salud.

    Al arribar, los rescatistas encontraron el vehículo completamente destruido a un costado de la banquina. Pese al rápido despliegue del operativo, los profesionales médicos constataron que ambos ocupantes habían fallecido en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La identificación de las víctimas permitió avanzar con las actuaciones judiciales y la notificación a sus familiares, mientras continúan las pericias para establecer cómo se produjo el siniestro.

    Por el momento, la investigación sigue en curso y las autoridades no informaron oficialmente si en el hecho intervino otro vehículo o si el accidente fue protagonizado únicamente por el automóvil en el que viajaban Emilce Díaz y Federico Ponce.

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