    • 31 de julio de 2026 - 22:07

    9 de Julio recibió a La Libertad Avanza: José Peluc encabezó la inauguración de la séptima sede partidaria

    El espacio que lidera José Peluc en San Juan abrió su séptima sede partidaria en la provincia. El diputado nacional cuestionó la administración de los recursos públicos y aseguró que la prioridad debe ser atender las necesidades básicas de la población.

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    La Libertad Avanza inauguró este viernes su séptima sede partidaria en la provincia, ubicada sobre Diagonal San Martín, a metros de la plaza departamental de 9 de Julio, en un acto encabezado por el diputado nacional y referente del espacio en San Juan, José Peluc.

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    La bienvenida estuvo a cargo de la referente departamental Liliana Allende. Participaron además simpatizantes, referentes departamentales, funcionarios nacionales y locales.

    Antes del inicio del acto, los presentes realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en la provincia, en el que perdieron la vida servidores públicos de la Policía de San Juan y de los equipos de emergencia.

    Acompañaron la actividad el diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera y el diputado provincial Dr. Fernando Patinella.

    Durante su discurso, José Peluc destacó el crecimiento del espacio político en el departamento y afirmó: "No tengo dudas de que con este equipo nos va a ir muy bien aquí en 9 de Julio, porque ahora somos muchos más."

    Asimismo, sostuvo que "nos destruyeron la dignidad los políticos de turno y hoy estamos convencidos de que la política no es solo un bolsón de mercadería; va mucho más allá: es devolverle la dignidad a la gente."

    En referencia a la realidad del departamento, señaló que 9 de Julio es una zona productiva que desde hace años sufre las consecuencias de la falta de agua, y remarcó la necesidad de priorizar obras de infraestructura que respondan a las verdaderas necesidades de la comunidad.

    "Basta de obras faraónicas. Debemos empezar a gobernar con estructuras sólidas para que las cosas funcionen. En San Juan la prioridad deben ser las necesidades básicas de la gente; ahí tiene que estar presente el Estado y no gastando recursos en obras gigantescas", expresó.

    Finalmente, cuestionó el incremento del gasto público municipal y manifestó: "El presupuesto del municipio aumentó un 70% y ustedes siguen igual. No se puede gastar más de lo que se tiene. Los recursos deben administrarse de manera equitativa y ese es el camino que marca el presidente Javier Milei".

    Con esta inauguración, La Libertad Avanza alcanza las siete sedes partidarias en San Juan, fortaleciendo su presencia territorial y su trabajo político en los distintos departamentos de la provincia.

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