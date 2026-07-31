9 de Julio recibió a La Libertad Avanza: José Peluc encabezó la inauguración de la séptima sede partidaria

La Libertad Avanza inauguró este viernes su séptima sede partidaria en la provincia , ubicada sobre Diagonal San Martín, a metros de la plaza departamental de 9 de Julio , en un acto encabezado por el diputado nacional y referente del espacio en San Juan, José Peluc .

José Peluc profundiza el armado político de La Libertad Avanza con una cita estratégica y una nueva sede en Angaco

La bienvenida estuvo a cargo de la referente departamental Liliana Allende . Participaron además simpatizantes, referentes departamentales, funcionarios nacionales y locales.

Antes del inicio del acto, los presentes realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en la provincia, en el que perdieron la vida servidores públicos de la Policía de San Juan y de los equipos de emergencia.

Durante su discurso, José Peluc destacó el crecimiento del espacio político en el departamento y afirmó: "No tengo dudas de que con este equipo nos va a ir muy bien aquí en 9 de Julio, porque ahora somos muchos más."

Asimismo, sostuvo que "nos destruyeron la dignidad los políticos de turno y hoy estamos convencidos de que la política no es solo un bolsón de mercadería; va mucho más allá: es devolverle la dignidad a la gente."

En referencia a la realidad del departamento, señaló que 9 de Julio es una zona productiva que desde hace años sufre las consecuencias de la falta de agua, y remarcó la necesidad de priorizar obras de infraestructura que respondan a las verdaderas necesidades de la comunidad.

"Basta de obras faraónicas. Debemos empezar a gobernar con estructuras sólidas para que las cosas funcionen. En San Juan la prioridad deben ser las necesidades básicas de la gente; ahí tiene que estar presente el Estado y no gastando recursos en obras gigantescas", expresó.

Finalmente, cuestionó el incremento del gasto público municipal y manifestó: "El presupuesto del municipio aumentó un 70% y ustedes siguen igual. No se puede gastar más de lo que se tiene. Los recursos deben administrarse de manera equitativa y ese es el camino que marca el presidente Javier Milei".

Con esta inauguración, La Libertad Avanza alcanza las siete sedes partidarias en San Juan, fortaleciendo su presencia territorial y su trabajo político en los distintos departamentos de la provincia.