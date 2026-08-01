La contudente foto de Eduardo Cabello para la reelección en la CGT sanjuanina con los gremios más poderosos

Con una amplio respaldo de decenas de organizaciones sindicales, el actual secretario general de la CGT Regional San Juan, Eduardo Cabello , presentó este sábado la lista con la que buscará renovar por otros cuatro años la conducción de la central obrera provincial.

El lanzamiento se realizó en la sede de AOMA , el gremio de los obreros mineros que conduce Iván Malla , y reunió a más de 40 dirigentes sindicales , entre ellos referentes de UPCN , el SUOES y otros sindicatos que integran el armado oficialista. Tras la presentación de la nómina, los jefes gremiales compartieron un asado.

La presentación de la lista se produjo a poco más de tres semanas de las elecciones de la CGT Regional San Juan, previstas para el 25 de agosto . Hasta el momento, el espacio que conduce Cabello es el único que oficializó públicamente una nómina para competir por la conducción de la central obrera.

El armado está encabezado por Eduardo Cabello (UOCRA) y también integran la lista Víctor Menéndez (Estaciones de Servicio), Iván Malla (AOMA), Ricardo Cardozo (STOTAC), Marcelo Maldonado (UTA), Fabián Montaño (ANSES), José Villa (UPCN) , Sergio Olivares (Textil), Graciela Baraza (UTHGRA), Karina Navarro (UDA), Carlos Ozan (FOEVA), Ana Carizo (SADOP), Alfredo Collado (Judiciales Nacionales), Víctor Ortega (FOECYT), Sergio Peralta (APEL), Jesús Granados (SUTERyH), Durán (APUNSJ), Sebastián López (Judiciales Provinciales), Yossa (UECARA), Lilian Martín (Luz y Fuerza) y Marcelo Trujillo (Telefónicos).

La oficialización de la nómina ratifica el predominio que Cabello mantiene dentro de la central obrera provincial. El también diputado provincial conduce la CGT sanjuanina desde hace 18 años y, si resulta reelecto el próximo 25 de agosto, completará 22 años al frente de la organización.

La previa de la elección estuvo marcada por diferencias internas. En los últimos meses, los secretarios generales de la UOM, Martín Solazzo, y del SATSAID, Mario Quinteros, cuestionaron la conducción de Cabello y comenzaron a participar de otros espacios sindicales, como la Mesa Intersindical y las 62 Organizaciones Peronistas, desde donde impulsan una alternativa dentro del movimiento obrero.

Incluso, semanas atrás, en una entrevista con Radio Colón, Cabello había endurecido el tono frente a esas diferencias al advertir que quienes decidieran apartarse del armado oficial "tendrían que pasar un duro invierno".

Por ahora, los sectores críticos todavía no lograron conformar una lista para disputar la conducción de la CGT Regional San Juan. Si bien aún resta tiempo para la presentación de candidaturas y la elección del 25 de agosto, el oficialismo es el único espacio que mostró públicamente su armado y busca llegar fortalecido a una contienda en la que intentará retener el liderazgo de la principal central obrera de la provincia.