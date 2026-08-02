Los escenarios para el 2027 en los bastiones de Orrego y del peronismo: nombres y jugadas que perfilan

El intendente Juan José Orrego cumplió los dos mandatos consecutivos en Santa Lucía. Es la hora de la sucesión. En tanto, Carlos Munisaga tiene la chance de uno más en Rawson. ¿Qué hace La Libertad Avanza?

Hay dos departamentos que pueden considerarse bastiones de los partidos políticos. Santa Lucía es la casa de Producción y Trabajo desde hace tiempo. Rawson es, como alguna vez definió la expresidenta Cristina Kirchner, "La Matanza sanjuanina", en alusión a los triunfos justicialistas en el distrito más populoso de votantes de la provincia. Para el oficialismo provincial, el municipio que administra Juan José Orrego es la joya a conservar. Misma lógica con el departamento de Carlos Munisaga: el peronismo necesita una buena performance para ser competitivo en el 2027. En tanto, La Libertad Avanza, sin tierras por ahora, posa la lupa y encara jugadores.

En Santa Lucía la cuestión para por la sucesión del oficialismo municipal. Kanky Orrego cumplió los dos mandatos consecutivos al frente del departamento al igual que lo hizo, anteriormente, el ahora gobernador Marcelo Orrego. En otras palabras, desde hace cuatro periodos consecutivos, el orreguismo sostiene la llave de la Municipalidad. Tiene en la mira la continuidad, pero ahora con otros nombres en la cancha. Hay varios que suenan. Algunos con posibilidades reales de entrar en la competencia, otros como parte de la especulación de rigor para mantener en alerta a los potenciales candidatos. ¿Quiénes figuran en el lote de aspirantes?

No es una novedad que el ministro de Desarrollo Humano, Carlos Platero, tenga ganas de competir por el timón santaluceño. Ya lo intentó antes, puertas adentro de Producción y Trabajo. Varias veces dejó trascender la posibilidad de una postulación que luego no cuajó. Luego acompañó a Marcelo Orrego como diputado departamental. Lo hizo en el último turno electoral. Después debió dejar la banca en la Legislatura provincial para asumir la responsabilidad de manejar la cartera ministerial más sensible del Gobierno. Es la conexión con la ciudadanía a través de la asistencia directa. Tiene presencia en la cotidianidad de los 19 departamentos.

De manera que puede inferirse que el Gobernador tiene cierta confianza en Platero y por eso le confirió el ministerio que más política territorial puede ejecutar. Sin embargo, no está todo dicho, ni por asomo. Hay otros nombres en danza: el presidente del Concejo Deliberante, el empresario farmaceútico Juan Manuel Roca; y también la secretaria de Cultura, la exconcejal Analía Vilches. En la Casa de Gobierno, fuentes en off, confiaron que, sea el candidato que sea, tendrá el respaldo y el posterior asesoramiento de Kanky y del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aunque también suenan otros planes para el funcionario. Aparece, en el mapa Rawson.

Carlos Munisaga y Fabián Gramajo.- El municipio que hoy gobierna el justicialismo es un bastión. Estuvo Mauricio Ibarra, luego Juan Carlos Gioja dos veces, la desafortundad incursión de Rubén García y finalmente, por ahora, administra Munisaga. Son 22 años de peronismo ininterrumpido. Incluso en las elecciones nacionales legislativas del 2025 también hubo un triunfo del Partido Justicialista. Todo indica que el propio Munisaga, que transita su primer mandato y tiene la chance de revalidar sus credenciales, buscará la reelección. Por supuesto hay otras versiones. Por ejemplo, la provincialización de la sociedad política con el exintendente Fabián Gramajo, que configura el Eje Rawson-Chimbas: el Rawson Late con el Chimbas Te Quiero.