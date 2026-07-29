Orrego despidió a las víctimas: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , publicó un sentido mensaje tras confirmarse la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que se accidentó este miércoles en el departamento Valle Fértil, durante una capacitación sobre combate de incendios forestales. En sus palabras, destacó la vocación de servicio de los integrantes de la Secretaría de Seguridad que fallecieron en el siniestro y expresó el acompañamiento del Gobierno provincial a todas las familias afectadas.

A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó: "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas".

En su publicación, Orrego recordó especialmente a Carlos Heredia , director de Protección Civil; al comisario general Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan; al comisario general Rubén Castro , jefe de Bomberos; y al comisario inspector Jorge Carbajal , segundo jefe de Bomberos.

" Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones ", expresó el gobernador al referirse a los cuatro funcionarios provinciales fallecidos.

También hizo extensivo su acompañamiento a las familias de Matías Valenzuela , piloto de la aeronave, y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta , quienes también perdieron la vida en el accidente.

El acompañamiento del Gobierno

En el tramo final de su mensaje, Orrego transmitió sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos."

Además, aseguró que el Ejecutivo provincial ya trabaja para asistir a los familiares de los fallecidos.

"El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria."

El accidente ocurrió mientras la delegación participaba de una capacitación organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego. La caída del helicóptero en una zona de difícil acceso de Valle Fértil dejó un saldo de siete víctimas fatales y conmocionó a toda la provincia, al tratarse de la peor tragedia aérea registrada en la historia de San Juan.