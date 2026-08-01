Marcelo Orrego participará de la misa en homenaje a las víctimas del siniestro aéreo

El gobernador Marcelo Orrego participará este lunes 3 de agosto de la misa oficial organizada por el Gobierno provincial y la Policía de San Juan para homenajear a las víctimas del trágico siniestro aéreo ocurrido en Valle Fértil.
La ceremonia será este lunes en la Catedral de San Juan y estará presidida por monseñor Jorge Eduardo Lozano. El gobernador acompañará a las familias de las víctimas.
El gobernador Marcelo Orrego participará este lunes 3 de agosto de la misa oficial organizada por el Gobierno provincial y la Policía de San Juan para homenajear a las víctimas del trágico siniestro aéreo ocurrido en Valle Fértil.
La ceremonia se celebrará a partir de las 11 horas en la Iglesia Catedral San Juan Bautista y será presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano.
La participación del mandatario provincial se dará luego de su regreso a San Juan y en el marco de las distintas acciones de acompañamiento impulsadas tras la tragedia que conmocionó a la provincia.
Desde el Gobierno señalaron que la celebración religiosa será un espacio de oración y recogimiento para pedir por el eterno descanso de las víctimas, además de brindar contención espiritual a sus familiares, amigos y a toda la comunidad sanjuanina.
El accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil generó una profunda conmoción en la provincia, por lo que se espera la presencia de autoridades provinciales, integrantes de las fuerzas de seguridad y vecinos que deseen acompañar a las familias en este momento de dolor.