    • 1 de agosto de 2026 - 19:31

    Marcelo Orrego participará de la misa en homenaje a las víctimas del siniestro aéreo

    La ceremonia será este lunes en la Catedral de San Juan y estará presidida por monseñor Jorge Eduardo Lozano. El gobernador acompañará a las familias de las víctimas.

    Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

    Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La ceremonia se celebrará a partir de las 11 horas en la Iglesia Catedral San Juan Bautista y será presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano.

    Desde el Gobierno señalaron que la celebración religiosa será un espacio de oración y recogimiento para pedir por el eterno descanso de las víctimas, además de brindar contención espiritual a sus familiares, amigos y a toda la comunidad sanjuanina.

    El accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil generó una profunda conmoción en la provincia, por lo que se espera la presencia de autoridades provinciales, integrantes de las fuerzas de seguridad y vecinos que deseen acompañar a las familias en este momento de dolor.

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