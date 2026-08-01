Marcelo Orrego participará de la misa en homenaje a las víctimas del siniestro aéreo

La ceremonia será este lunes en la Catedral de San Juan y estará presidida por monseñor Jorge Eduardo Lozano. El gobernador acompañará a las familias de las víctimas.

El gobernador Marcelo Orrego participará este lunes 3 de agosto de la misa oficial organizada por el Gobierno provincial y la Policía de San Juan para homenajear a las víctimas del trágico siniestro aéreo ocurrido en Valle Fértil.

La ceremonia se celebrará a partir de las 11 horas en la Iglesia Catedral San Juan Bautista y será presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano.

La participación del mandatario provincial se dará luego de su regreso a San Juan y en el marco de las distintas acciones de acompañamiento impulsadas tras la tragedia que conmocionó a la provincia.

Desde el Gobierno señalaron que la celebración religiosa será un espacio de oración y recogimiento para pedir por el eterno descanso de las víctimas, además de brindar contención espiritual a sus familiares, amigos y a toda la comunidad sanjuanina.