    • 30 de julio de 2026 - 13:59

    Tragedia aérea: Orrego suspendió su gira internacional y regresará a San Juan para acompañar en el funeral a los familiares de las víctimas

    El gobernador interrumpió la misión oficial que realizaba en Londres y Estados Unidos para volver a la provincia luego del accidente en el que murieron siete personas, entre ellas cuatro funcionarios del Gobierno provincial.

    MARCELO ORREGO2026W
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

    Orrego despidió a las víctimas: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos"
    Orrego presentó en Londres la emisión  de  bonos ante inversores internacionales de primer nivel

    Inversión en obra pública: Orrego presentó en Londres los bonos ante inversores internacionales

    La decisión fue adoptada luego de conocerse el fatal desenlace del accidente y tiene como objetivo que el mandatario pueda seguir de cerca la evolución de la situación, acompañar a los familiares de las víctimas y brindar respaldo a los equipos de trabajo afectados por la tragedia.

    Desde el Gobierno provincial informaron que, mientras se concreta el regreso de Orrego, el resto de la comitiva oficial continuará con la agenda prevista en el exterior, dando continuidad a las reuniones técnicas y compromisos institucionales programados. Fuentes oficiales, además, indicaron que el arribo del mandatario a la provincia se concretaría entre sábado y domingo, dependiendo las combinaciones de vuelos.

    La provincia permanece de luto por una tragedia que enluta a la administración pública y que movilizó un amplio operativo de rescate e investigación para determinar las causas del accidente. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en las pericias sobre la aeronave y en el acompañamiento a las familias de las víctimas.

    Qué hacía Orrego en su gira por Londres y Estados Unidos

    La misión oficial encabezada por Marcelo Orrego tenía como principal objetivo atraer inversiones para financiar obras estratégicas de infraestructura que impulsen el desarrollo de San Juan.

    En Londres, el mandatario mantuvo una intensa agenda de reuniones individuales con fondos internacionales de inversión de primer nivel, acompañado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. La agenda fue organizada por J.P. Morgan, con la participación del Banco Santander.

    Durante los encuentros, la comitiva presentó ante administradoras de activos de alcance global las principales fortalezas económicas de la provincia, haciendo hincapié en el equilibrio fiscal sostenido, el bajo nivel de endeudamiento y una matriz productiva diversificada.

    Además, Orrego expuso el liderazgo de San Juan en generación de energía solar, el crecimiento del sector agroindustrial y el enorme potencial de los proyectos cupríferos que posicionan a la provincia como uno de los principales destinos para las inversiones mineras en Argentina.

    La gira contemplaba una segunda etapa en Estados Unidos para continuar con reuniones técnicas e institucionales destinadas a captar financiamiento para obras de infraestructura vial, hídrica y energética. Sin embargo, la tragedia aérea obligó al gobernador a modificar sus planes y emprender el regreso inmediato a la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El gobernador Orrego llamó a los sanjuaninos a retratar las Postales de Calingasta.

    Calingasta en invierno: el gobernador Marcelo Orrego destacó postales imperdibles

    Marcelo Orrego en la 138° Exposición de La Rural de Palermo.

    Orrego recorrió el stand que posiciona a San Juan ante el mundo en la Exposición Rural de Palermo

    Primera reunión de Gabinete post Mundial.-

    Discreta reunión de Orrego con el Gabinete en la Casa de Gobierno con eje en la colocación de bonos

    Orrego en el Argentina Week en Nueva York.-

    Road show, oferta y llegada de los fondos: los datos finos de la operatoria de los bonos de Orrego para la obra pública