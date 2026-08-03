Javier Milei volvió a cargar contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

El presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , y profundizó el enfrentamiento político que mantiene con el mandatario brasileño. En una entrevista televisiva, lo calificó como "ladrón", "corrupto" y "presidiario", al sostener que su liberación se produjo por una cuestión procesal y no porque hubiera sido declarado inocente.

"Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente", afirmó Milei durante una entrevista con Luis Majul por LN+. "Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente", afirmó Milei durante una entrevista con Luis Majul por LN+.

El Presidente agregó que, a su entender, " es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar" , al justificar los calificativos utilizados contra el jefe de Estado brasileño.

Milei sostuvo que sus expresiones fueron "espontáneas" y las enmarcó en su defensa de las ideas liberales. "Cuando arranqué esta carrera en 2021 había un solo país azul y todo era rojo. Lo hago porque soy un cruzado de las ideas de la libertad ", expresó.

Además, cuestionó las críticas que recibió por sus dichos y aseguró que otros líderes latinoamericanos también lo han insultado.

"Se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten los insultos de Lula y sus ministros, los de Gustavo Petro, Evo Morales, Rafael Correa y Pedro Sánchez. Cuando me insultan a mí está bien; cuando yo contesto, está mal", afirmó. "Se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten los insultos de Lula y sus ministros, los de Gustavo Petro, Evo Morales, Rafael Correa y Pedro Sánchez. Cuando me insultan a mí está bien; cuando yo contesto, está mal", afirmó.

Durante la entrevista, Milei acusó a Lula de intervenir políticamente con "las ideas inmundas del socialismo" y volvió a insistir en que sus críticas se basan en hechos judiciales.

"Ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades. Cuando digo que Lula es un chorro o un presidiario, es porque fue condenado y estuvo preso. Salió por un recurso administrativo, no porque fuera inocente", sostuvo. "Ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades. Cuando digo que Lula es un chorro o un presidiario, es porque fue condenado y estuvo preso. Salió por un recurso administrativo, no porque fuera inocente", sostuvo.

Otros temas de la entrevista

En otro tramo de la conversación, el mandatario defendió su estilo de conducción. "Yo tengo unas formas horribles, pero tengo resultados", aseguró, y añadió: "Si usted elige al chorro de buenas maneras y castiga al tipo honesto que es frontal y que tiene resultados, el problema es suyo".

También se refirió a las críticas sobre la representación femenina en su espacio político y afirmó que durante su gestión disminuyeron los índices de violencia.

Por otra parte, cuestionó las recientes acusaciones de racismo contra la Argentina y sostuvo que existió una campaña impulsada desde distintos sectores políticos del exterior con apoyo del kirchnerismo.

Finalmente, aclaró que durante su visita a Brasil no dirigió críticas al pueblo brasileño. "Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños. Hablé de Lula, el corrupto, el presidiario que fue condenado por un juez", concluyó.