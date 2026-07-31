Encuesta: Milei se estanca, Kicillof cae y el rechazo puede definir la elección de 2027

A quince meses de las elecciones presidenciales, una nueva encuesta volvió a enfrentar a Javier Milei y Axel Kicillof y dejó una pregunta abierta: ¿puede un candidato conseguir la reelección sin ampliar significativamente su base de apoyo?

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El relevamiento de Reale Dalla Torre Consultores mantuvo el Índice de Reelegibilidad de Milei en 72 puntos sobre 100 , dentro de la zona considerada favorable por segundo mes consecutivo. Sin embargo, el estudio definió el escenario como la alternativa más frágil para el oficialismo: el Presidente no ganaría en primera vuelta y dependería de imponerse en un balotaje ajustado.

La clave no estaría en un crecimiento contundente de Milei, sino en las dificultades de Kicillof para ampliar su respaldo fuera del electorado peronista. Según la lectura de la consultora, el gobernador bonaerense concentra un nivel de rechazo que permitiría al mandatario conservar una ventaja en una eventual segunda vuelta.

El informe describió una situación aparentemente contradictoria para el Gobierno: algunos indicadores mejoraron, pero también aumentó el rechazo hacia el Presidente .

La aprobación de la gestión de Milei pasó del 30,7% en junio al 32,6% en julio .

. Su imagen positiva subió del 38% registrado en marzo al 39,3% en julio .

. Su imagen negativa avanzó con mayor intensidad: pasó del 44,8% en marzo al 53,1% en julio , la cifra más elevada de la serie de 2026.

, la cifra más elevada de la serie de 2026. La desaprobación de la gestión se mantuvo en 54,4%.

Es decir, el Presidente recuperó parte de la aprobación perdida, pero al mismo tiempo consolidó un bloque mayoritario que mantiene una opinión negativa sobre su figura y su administración.

El resultado refleja una fuerte polarización: Milei conserva un núcleo electoral competitivo, aunque encuentra dificultades para perforar su techo de apoyo. La reelección, bajo ese escenario, dependería más de cómo se ordene la oposición que de un crecimiento sostenido del oficialismo.

El índice ubicó a Milei en 72 puntos, pero el estudio aclaró que su escenario favorable dependería de una segunda vuelta frente a un rival con un rechazo todavía mayor. Captura del relevamiento de RDT Consultores.

Qué significa realmente el índice de 72 puntos

El resultado no debe confundirse con intención de voto. No significa que Milei obtendría el 72% de los sufragios ni que tenga asegurada matemáticamente la reelección.

Se trata de un indicador propio de la consultora que reúne distintas variables, entre ellas la intención electoral, la imagen presidencial, la aprobación de la gestión y los escenarios de balotaje. Por eso debe interpretarse como una fotografía del momento y no como un pronóstico definitivo para 2027.

La medición anterior de RDT ya había planteado un panorama similar: Milei aparecía lejos de los porcentajes necesarios para imponerse en primera vuelta, pero lograba superar por una diferencia reducida a Kicillof en un mano a mano.

Una elección definida por el candidato menos rechazado

El dato político más fuerte no es solamente quién aparece primero, sino por qué consigue mantenerse arriba. La encuesta sugiere que una parte importante del electorado no elegiría al candidato que más lo representa, sino al que considera menos perjudicial frente a la otra alternativa.

Milei continúa siendo competitivo pese a su elevada imagen negativa porque Kicillof tampoco logra romper el rechazo que genera fuera del peronismo. El gobernador bonaerense se mantiene como una de las principales figuras opositoras, pero su dificultad para conquistar al votante independiente podría transformarse en una ventaja indirecta para el oficialismo.

El escenario todavía es abierto. Faltan más de doce meses, las candidaturas no están oficializadas y la situación económica puede modificar el humor social. Tampoco está definido que Kicillof sea finalmente el candidato presidencial del peronismo.

Sin embargo, la encuesta deja planteadas dos preguntas que comenzarán a dominar la carrera hacia 2027: ¿podrá Milei ampliar su respaldo y reducir el rechazo que genera? ¿O le alcanzará con enfrentar a un adversario que despierte todavía más resistencia?