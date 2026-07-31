La Corte aprobó el plan de mudanza al Edificio 9 de Julio y proyecta un ahorro de $800 millones al año en alquileres

La Corte de Justicia de San Juan dio este jueves un paso clave para concretar uno de los proyectos de reorganización institucional más importantes de los últimos años. En la reunión de acuerdo, los cinco ministros del máximo tribunal y el fiscal General aprobaron el Plan Estratégico de Mudanza al Edificio 9 de Julio, un complejo esquema logístico que permitirá concentrar dependencias judiciales junto al edificio de Tribunales y consolidar el Polo Judicial San Juan.

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La decisión tendrá además un fuerte impacto económico. En un adelanto a DIARIO DE CUYO , el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, reveló que el Poder Judicial proyecta un ahorro anual de aproximadamente 800 millones de pesos en alquileres , solamente durante la primera etapa del proceso de traslado.

"Estamos preparando pliegos licitatorios para las mudanzas. Es un proceso que dura entre dos o tres meses. Se definió qué organismos van a venir primero. Vamos a devolver edificios viejos", explicó Olivares Yapur.

El operativo demandará una logística inédita para el Poder Judicial. No sólo implicará trasladar oficinas, equipamiento, expedientes y mobiliario, sino también desocupar los inmuebles, acondicionarlos y entregarlos a sus propietarios una vez finalizados los contratos de alquiler.

Según el cronograma aprobado, las mudanzas comenzarán entre noviembre y diciembre de este año y se extenderán hasta febrero o marzo de 2027.

El primer inmueble que quedará desocupado será el Anexo Mitre, mientras que las dependencias que actualmente funcionan en el Anexo Jujuy también serán trasladadas. Sin embargo, ese inmueble continuará alquilado, ya que reúne condiciones edilicias consideradas estratégicas para la estructura judicial.

La concentración de organismos en el Edificio 9 de Julio permitirá reducir significativamente los costos que hoy demanda el funcionamiento de dependencias distribuidas en distintos inmuebles alquilados, además de mejorar la coordinación interna y la atención al público al centralizar servicios en un mismo complejo.

Jáchal también entra en la reorganización

Olivares Yapur adelantó además que la mudanza de las dependencias que funcionarán en el nuevo Centro Judicial Norte, en Jáchal, tendrá una modalidad distinta. "No vamos a contratar empresas para esa mudanza. Se hará con recursos y personal propios. Solamente se alquilarán dos camiones", señaló.

El presidente de la Corte también confirmó que el edificio inteligente destinado a la Segunda Circunscripción Judicial estará listo para su recepción dentro de aproximadamente un mes, lo que permitirá avanzar con la puesta en funcionamiento de esa nueva sede judicial.