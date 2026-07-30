La Corte pasó a cuarto intermedio la definición sobre el concurso de ingreso 2022: resolverá la semana que viene

El expediente estaba en el orden del día, pero el máximo tribunal no adoptó una decisión. El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, explicó a DIARIO DE CUYO que el tema quedó pendiente porque la reunión estuvo concentrada en asuntos estratégicos.

La definición sobre el futuro del concurso de ingreso 2022 del Poder Judicial de San Juan deberá esperar unos días más. La Corte de Justicia tuvo el expediente en el orden del día de este jueves, pero resolvió pasarlo a cuarto intermedio y retomarlo durante la próxima semana.

Así lo confirmó a DIARIO DE CUYO el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, quien señaló que el tema no fue resuelto porque la agenda del máximo tribunal estuvo concentrada en asuntos estratégicos.

"Pasó a cuarto intermedio", afirmó Olivares Yapur al ser consultado por este medio. Además, aseguró que la definición será tratada "en el transcurso de la semana que viene, con seguridad".

Olivares Yapur explicó que durante la reunión los cinco ministros de la Corte y el fiscal General estuvieron abocados al plan estratégico de mudanza al Edificio 9 de Julio. "Había temas en el orden del día que figuraban con anterioridad", precisó el presidente del máximo tribunal.

La decisión estira por apenas unos días la incertidumbre de los participantes que aprobaron los exámenes de ingreso. El concurso de ingreso 2022 convocó a 9.956 inscriptos y, tras las distintas etapas de evaluación, quedó conformado un orden de mérito definitivo de 541 postulantes, del que el Poder Judicial viene realizando las convocatorias para cubrir vacantes.