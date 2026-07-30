Milei hablará por cadena nacional para presentar la reforma del Banco Central: los cambios que propone

El presidente Javier Milei brindará este jueves, a las 20, un mensaje por cadena nacional para presentar uno de los proyectos económicos más importantes de su gestión: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Será la segunda cadena nacional del año y estará enfocada en explicar los alcances de una iniciativa que el Gobierno considera clave para consolidar el rumbo económico.

Milei hablará esta noche por cadena nacional: los detalles del mensaje sobre la reforma del Banco Central

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Según adelantó el propio mandatario, el objetivo es poner fin a lo que definió como "91 años de estafa", en referencia al funcionamiento histórico del Banco Central y al uso de la emisión monetaria para financiar el gasto público.

El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso busca fortalecer la independencia del BCRA y restablecer como único objetivo de la entidad la preservación del valor de la moneda.

Uno de los puntos centrales es eliminar la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Para ello, el Gobierno propone derogar el artículo 21 de la actual Carta Orgánica, que habilita los adelantos transitorios al Estado para cubrir necesidades financieras.

La iniciativa también contempla eliminar las transferencias de utilidades contables del Banco Central al Tesoro, un mecanismo utilizado para girar recursos provenientes de la revaluación de activos en moneda extranjera.

De esta manera, el Ejecutivo pretende revertir las modificaciones introducidas en 2012, cuando durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont se amplió el mandato del organismo para incluir objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Más autonomía para el BCRA

Otro de los cambios relevantes apunta a fortalecer el blindaje institucional del Banco Central.

El proyecto establece que el presidente y los integrantes del directorio solo podrán ser removidos con el voto favorable de los dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, una exigencia que, según el Gobierno, otorgará mayor independencia frente a eventuales presiones políticas.

Además, la iniciativa incorpora restricciones adicionales para impedir que futuros gobiernos recurran nuevamente al Banco Central como fuente de financiamiento del gasto público.

El argumento del Gobierno

Durante una reciente exposición en Perú, Milei volvió a cuestionar el rol histórico del Banco Central y sostuvo que la inflación acumulada en Argentina desde la creación de la entidad asciende a niveles extraordinarios.

El Presidente atribuye ese proceso al financiamiento sistemático del déficit fiscal mediante emisión monetaria y considera que la reforma permitirá evitar que esa práctica vuelva a repetirse.

Con ese diagnóstico, el Gobierno buscará este jueves explicar a la ciudadanía los fundamentos del proyecto antes de enviarlo al Congreso, donde comenzará el debate legislativo sobre una de las reformas económicas más trascendentes impulsadas por la administración libertaria.