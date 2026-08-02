Fátima Florez en San Juan: "Ningún personaje sale de taquito"

Luego de su temporada en Mar del Plata , donde "Fátima Universal" fue distinguido en los Premios Estrella de Mar 2026 como Mejor Producción, Mejor Labor Humorística, Mejor Iluminación y Mejor Music Hall, Fátima Florez llegará a la provincia de San Juan próximamente.

La artista se presentará el próximo 8 de agosto de 2026 con una propuesta que reúne algunas de las caracterizaciones más emblemáticas de su trayectoria. Sobre el escenario recrea a figuras como Taylor Swift, Cher, Michael Jackson, Tina Turner, Gloria Trevi, Susana Giménez, Mirtha Legrand, Moria Casán y Cristina Fernández, entre otras, en una puesta que combina humor, música, danza, cambios de vestuario y una importante producción técnica.

El show cuenta además con la participación especial del periodista Marcelo Polino y del grupo Pampas Bravas, que aporta cuadros de malambo, boleadoras y música en vivo. La gira, que ya pasó por Uruguay y Paraguay, continuará también por Estados Unidos, Perú y España. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Florez aseguró que el éxito no es motivo para relajarse y destacó la importancia del trabajo detrás de cada imitación. “Ningún personaje se hace de taquito”, afirmó. Además, repasó sus más de dos décadas de carrera, habló de su presente sentimental y se refirió a la relación que mantuvo con el presidente Javier Milei .

- Bueno, se van a encontrar con un show de tremendas características, de tremendo despliegue de luces, de sonido, de vestuarios, de personajes, de humor, de música. Es decir, como los tengo acostumbrados, con este nuevo show que estrenamos el verano que salimos increíbles, súper rankeados en Mar del Plata y este éxito que sigue, que se trasladó a Uruguay, a Paraguay. Y Ahora estoy aquí en Perú hasta hoy en medio de grabaciones, de reuniones porque vuelvo en septiembre a hacer shows y teatro aquí. Así es que, bueno, con muchísima movida.

-¿Y después de San Juan seguís girando por Argentina y otros países?

-Sí, estamos en plena gira. Es nacional e internacional. De hecho, también en octubre volvemos a Estados Unidos. Yo soy una mujer que hace cinco años voy a Estados Unidos, dos o tres veces al año hacer mis shows en Miami y en Las Vegas, y la verdad que me va muy bien. Por eso vuelvo a ir, porque el público latino nos acompaña. Y se va a sumar también España

- ¿Y qué diferencia tiene este espectáculo respecto a tus trabajos anteriores?

- Yo siempre los objetivos que me pongo es entretener al público, brindarles un show que sería imposible que lo vean en otro lado, justamente por esta cuestión de juntar a 25 celebrities tan icónicas en un mismo show recreando el clima, los escenarios, los vestuarios, las coreografías de todas estas artistas. Yo siempre digo, el público paga por un ticket y ven 25 shows.

- ¿Hay nuevas personificaciones respecto a las anteriores?

- Sí, hay muchos cuadros nuevos, abrimos con un super mega show de Lady Gaga y seguimos con Michael Jackson.

- ¿Es un clásico tuyo Michael Jackson?

-Es un clásico que se sigue renovando y que está más fuerte que nunca también con el tema de la película. Las nuevas generaciones lo imitan, es una sensación muy fuerte. Tenemos obviamente los clásicos que la gente está esperando, renovados, con humor y con guion actual; personajes que la gente no me deja de pedir. Además son nuestras icónicas, nuestras artistas que la gente espera ver como Susana, Moria, Mirtha, Cristina… Tenemos un cuadro dedicado a las comedias musicales donde hacemos el cuadro de Evita, Madonna con Don't Cry for Me Argentina, Chicago y el cuadro de Liza Minnelli en New York, New York.

-¿Tenés un conjunto de baile?

-Tenemos a los Pampas Brava, que son increíbles bailarines, que además de hacer su cuadro de folclore y de malambo están en todos estos cuadros musicales, así que son unos súper talentosos, linda gente. Está Marcelo Polino que me acompaña como conductor, es muy divertido. Tenemos banda de músicos en vivo, es decir, es un megashow

- ¿Cuánta gente es la que hace posible este espectáculo?

- Con los que estamos arriba del escenario más la técnica y la producción, somos unos cuantos que viajamos.

- ¿Qué recuerdo guardás de tus anteriores presentaciones en San Juan?

- Sabés que siempre viajo apenas por horas y siempre llegamos a instalar las valijas en el hotel y de ahí corriendo para el teatro para hacer el ensayo general, la prueba de sonido y todo lo que requiere la previa del show. Y posteriormente siempre dormimos y al día siguiente viajamos para otro lado, entonces nunca tenemos tiempo de visitar nada, es tremendo. Así, es la vida del artista, muy nómada.

- ¿Cuál es la figura que más te costó construir?

- Todos los personajes han sido difíciles. Ningún personaje se hace de taquito. Todo requiere mucho ensayo, mucha investigación. Pero yo, de los que recuerdo, uno de los que más me costó, aunque parezca mentira fue el personaje de Mirtha Legrand.

-¿Por qué?

- Por el respeto que Mirtha impone y porque yo sabía que no le gustaban mucho las imitaciones. Entonces, bueno, dije: ¿Cómo lo tomará? Cuestión que nada, lo pude hacer bien, lo hice, lo debuté y Mrtha lo aprobó, le encantó, se rió. Cada vez que voy a sus almuerzos me pide el personaje y ahí jugamos con dos Mirthas

-¿Cuáles fueron tus primeras imitaciones?

- Una de mis primeras imitaciones fue Xuxa de quien todos hablan de su gira internacional y de que supuestamente va a venir a la Argentina. Yo era muy fanática de Xuxa por eso creo que fue también una de mis primeras imitaciones. Tengo muchas fotos con ella porque yo iba a ver sus grabaciones. Ella ya me conoce, me ha mandado un mensaje para uno de mis cumpleaños que toca siempre en temporada

- ¿Desde chica te gusta Xuxa?

- Desde chica me gustaba mucho, la tenía muy arriba. Me encanta, es un ser adorable

- ¿Y quién te llevaba a tus shows?

- Me llevaba a mi papá en esa época.

-¿Ahora la hacés también en Fátima Universal?

- En Fátima Universal no, pero si el público quiere, como es mi show, es a la carta. Así que yo le digo a la gente de San Juan que si hay un personaje que no vieron y quieren verlo, me lo pidan y yo gentilmente a la carta se lo hago. Es un plus interactivo, donde el público siempre tiene la razón.

-¿Cómo te recuperás de un show así?

- Ah, nos suele pasar a los artistas que terminamos el show muy arriba, con mucha adrenalina. Mi show es mucha entrega física, por eso siempre cuento que adelgazo dos kilos por función pero más allá de eso tengo unas técnicas de meditación, de elongación y de respiración. Y después, bueno, ya son tantos años que también uno se acostumbra.

La Fátima Florez más personal

- ¿Cuántos años de carrera tenés ya?

- Con mis propios espectáculos este verano van a ser 17 años pero en realidad son un poco más porque empecé como bailarina con Pepito Cibrian. Son 22 o 23 años de carrera.

- ¿Qué sentís al ver tu vida como si fuera una película?

- Me siento una mujer bendecida porque es realmente lo que he soñado, es un sueño concretado con creces. Superó mis expectativas con lo cual soy una agradecida y una bendecida total.

- También hubo cosas que no fueron tan lindas como la polémica con tu expareja...

-Eso hay que dejar que se acomode.

- ¿En medio de tu trabajo, hay lugar para el amor?

-En este momento te soy absolutamente honesta, estoy tan abocada y enfocada a lo que es mi carrera que realmente me demanda mucho tiempo. Los días pasan y una está completamente abocada a los ensayos, las giras, los teatros, las notas, tanto en Argentina como afuera, por ejemplo en Perú donde estoy haciendo un montón de cosas. Y la falta de tiempo ¿qué te hace? Que por ahí no le pueda dedicar tiempo a los vínculos amorosos. Así que en este momento yo te diría que se me hace complicado.

- Ha pasado tiempo del final de la relación con Milei ¿Cómo recordás hoy aquella etapa, esta llegada a Perú tiene que ver con él?

- Yo acá a Perú fui invitada por mi amiga, por Keiko Fujimori, que es la flamante presidenta. Nos conocimos en una gala solidaria de la fundación de Antonio Banderas en Marbella, España, donde fui a actuar. Allí compartí una cena con ella y con Ismael Cala. Y realmente se ha formado una amistad muy linda. Obviamente nos seguimos en redes y nos hablamos. Hace un mes, cuando ella ganó recibí su invitación de honor, me pareció un gesto muy lindo y era muy selecto el grupo de gente que estábamos en el Congreso. Yo estaba ubicada en el palco con su familia y sus amigos. Como dije en las notas, fue un hermoso privilegio. Pero mi llegada aquí a Perú no tiene nada que ver ni con Presidencia ni con Nación. Tiene que ver con mi amistad con Keiko. Mis pasajes fueron pagados de mi bolsillo, tanto el mío como el de mi amiga. Keiko es una mujer extremadamente inteligente y muy humana. Yo creo que va a ser un gran trabajo por el Perú. Mis pasajes fueron pagados de mi bolsillo, tanto el mío como el de mi amiga. Keiko es una mujer extremadamente inteligente y muy humana. Yo creo que va a ser un gran trabajo por el Perú.

El vínculo de Fátima Florez con el presidente Milei

-¿La puerta está cerrada con Milei? ¿Sentís que esta historia ya forma parte definitivamente de tu pasado?

-Yo simplemente lo que digo es que en este momento a mí se me complicaría tener un vínculo con alguien, sea quien sea.

-¿Pero en qué quedó la relación con el Presidente?

- Cuando hablan si Milei me llamó o me escribió, es una tilinguería. Yo lo que digo es que hay hechos que hablan por sí solos. Entonces, para muestra basta un botón. En el verano, cuando yo estaba haciendo mi temporada de Mar del Plata y en el contexto de sus actividades políticas, él metió su visita a mi show y quiso cantar conmigo, creo que ese gesto habla más que mil palabras. Cuando hablan sí me llamó o me escribió, es una tilinguería. Yo lo que digo es que hay hechos que hablan por sí solos. Entonces, para muestra basta un botón. En el verano, cuando yo estaba haciendo mi temporada de Mar del Plata y en el contexto de sus actividades políticas, él metió su visita a mi show y quiso cantar conmigo, creo que ese gesto habla más que mil palabras.

-Quedó algo entonces…

- A mí no me gusta catalogar nada, pero si pasó eso es porque hay una buena energía o está todo bien, digamos. Si no, no vas a ir a cantar a alguien que no querés.

-¿Por tus vivencias cómo ves la situación del país?

-No soy nunca de opinar de política. De hecho, me han ofrecido desde hace años involucrarme o meterme dentro de la política con algún tipo de candidatura y siempre he dicho que no. No me preparé para eso. Yo me preparé desde muy pequeña para ser artista. Estudié desde muy pequeña, canto, bailo, actuación.

-¿Tenés un personaje que te da vueltas en la cabeza?

- Sí, tengo algunos, por ejemplo, el personaje de Celine Dion que me gusta mucho. Con mi profe de canto hace un mes atrás estábamos tomando las clases y me dijo, ¿Qué te parece Fati? Ella sabe mi rango vocal y mis condiciones. Ahora estoy con esas ganas de empezar a prepararla.

-Sos imparable, te gusta desafiarte a vos misma…

- Tiene que ver con una pasión, con un oficio, con una pasión y obviamente que esto no es solo llegar, sino mantenerse durante los años, ayornada, reconquistando todo el tiempo al público. No hay que dormirse en los laureles. Siempre fui una mujer muy luchadora.

Todos los datos para no perderse a Fátima Florez