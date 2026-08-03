Paro docente: el Gobierno de San Juan monitorea el acatamiento y espera definiciones de Nación

Mientras se desarrolla el paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de San Juan aseguró que realizará un relevamiento del nivel de asistencia en las escuelas y advirtió que esperará la aplicación de la normativa nacional para definir eventuales sanciones.

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En diálogo con Radio Sarmiento, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem , recordó que los tres gremios docentes de la provincia habían firmado el acuerdo paritario con el Ejecutivo provincial, pero igualmente decidieron adherir a la medida de fuerza convocada a nivel nacional.

Achem explicó que el Ministerio de Capital Humano de la Nación notificó a las provincias sobre la vigencia de la normativa que establece la obligación de garantizar el 75% de asistencia y prestación del servicio educativo durante las medidas de fuerza.

"Nosotros también se lo hemos notificado a los gremios de San Juan, a través de la Secretaría de Trabajo, para que sean responsables y respeten la ley. Nadie está obligado a incumplir la ley por orden de otro", sostuvo el funcionario. "Nosotros también se lo hemos notificado a los gremios de San Juan, a través de la Secretaría de Trabajo, para que sean responsables y respeten la ley. Nadie está obligado a incumplir la ley por orden de otro", sostuvo el funcionario.

Además, señaló que el Gobierno nacional realizará inspecciones en los establecimientos educativos y solicitará los registros de asistencia para verificar el cumplimiento de la normativa. Consultado sobre un eventual descuento salarial a quienes adhieran al paro, Achem evitó confirmarlo de inmediato.

"Vamos a esperar cómo avanza la aplicación de la ley a nivel nacional. Es una ley nueva que seguramente tendrá algún proceso de judicialización", explicó. "Vamos a esperar cómo avanza la aplicación de la ley a nivel nacional. Es una ley nueva que seguramente tendrá algún proceso de judicialización", explicó.

Según indicó, primero se evaluará si se cumplió con el porcentaje mínimo de prestación del servicio y luego se analizarán las sanciones que correspondan, tanto para los gremios como para los trabajadores en forma individual.

Durante la entrevista, el secretario General destacó que San Juan alcanzó un acuerdo salarial con los sindicatos docentes tras varias reuniones y aseguró que la provincia ofrece una de las mejores paritarias del país. "El salario docente está por encima de la inflación y estamos trabajando en cuestiones históricas como la titularización, la agilización de los pagos y la mejora de la infraestructura escolar", afirmó.

También recordó que la Provincia absorbió con fondos propios conceptos que dejó de financiar la Nación, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Conectividad.

Achem cuestionó la convocatoria al paro y consideró que este tipo de medidas "son anacrónicas". "Creer que los paros sirven para algo me parece del siglo pasado. El camino es el diálogo y no dejar a los chicos sin clases", expresó. Asimismo, vinculó la protesta con el escenario electoral.

"A nivel nacional entiendo que esto forma parte de la campaña política que viene. En San Juan tenemos una buena relación con los gremios y en estos dos años y medio han conseguido mucho más que en los últimos ocho años", aseguró. "A nivel nacional entiendo que esto forma parte de la campaña política que viene. En San Juan tenemos una buena relación con los gremios y en estos dos años y medio han conseguido mucho más que en los últimos ocho años", aseguró.

Relevamiento en las escuelas

El funcionario explicó que el Ministerio de Educación utilizará el mecanismo habitual de control de asistencia, a través de los directores de cada establecimiento, quienes deberán informar el nivel de presentismo durante la jornada.

Una vez concluido el relevamiento, el Gobierno provincial analizará los resultados y aguardará las definiciones que surjan de la aplicación de la ley nacional antes de resolver si corresponde adoptar nuevas medidas.