"Estamos resistiendo": la realidad de uno de los sectores industriales más golpeados, en la voz de un empresario del calzado en San Juan

Durante más de cuatro décadas, Calzados Argentinos, empresa de San Juan , logró atravesar distintos ciclos económicos. Nacida en 1980, en plena apertura comercial del país, la firma de la familia Mesquida creció hasta convertirse en una referencia en la fabricación de calzado de seguridad, botas impermeables y productos destinados al trabajo industrial y rural, además de opciones informaciones para toda la familia. Sin embargo, el escenario actual aparece entre los más complejos de su historia.

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"Estamos resistiendo" . Con esa frase, Mauricio Mesquida, encargado de la fábrica, resume el presente de una empresa que hoy sostiene 41 puestos de trabajo y que, pese a la fuerte caída en la demanda, decidió evitar despidos apelando a todas las herramientas que encontraron a mano y al esfuerzo económico de sus propietarios. “Como todos sabemos, la actividad en general disminuyó y nosotros estamos especialmente afectados porque el 95% de nuestros modelos están destinados al mercado del trabajo: calzado de seguridad, botas impermeables para la industria y el campo. Al disminuir la actividad se disminuye la demanda de estos modelos, porque hay menos personal trabajando o la empresa decide no actualizar la indumentaria", señaló.

El escenario de la fábrica es complejo y va en sintonía con lo que señalaron a este medio desde la Unión Industrial de San Juan, cuando destacaron que la industria textil, del calzado y metalmecánica eran las más golpeadas en la actualidad. A la baja demanda por el ajuste que se está realizando en distintos rubros productivos, se suma el factor importación.

"Hemos tenido una baja de demanda generalizada y la apertura de las importaciones hace que llegue calzado importado a precios muy competitivos. Además de la caída de la demanda, parte de esa baja la absorbe el producto importado" , afirmó el empresario local.

Para Mesquida, competir resulta prácticamente imposible cuando los costos de producción son tan diferentes. "Competimos con economías que tienen costos laborales mucho más bajos, fletes más baratos y energía subsidiada. Es imposible tener costos similares. Los mismos clientes ven un producto más económico y lo compran, sin ver si viene de China o es de acá", sostuvo.

Mantener la fábrica de calzado en funcionamiento, un esfuerzo que agota pero que no derriba

Frente al desplome de las ventas, la empresa local fue implementando distintas estrategias para sobrevivir sin tener que despedir al personal. Para Mesquida, sostener la fuerza de trabajo es fundamental, no solo porque se trata de mano de obra calificada, sino por lo que representa para una empresa que en sus mejores momentos supo estar arriba del centenar de empleados.

Ante la realidad financiera y la necesidad de ajustar, entre las estrategias que implementaron se encontró el trabajo de media jornada, aportes propios para cubrir los gastos y producir lo justo y necesario. Sobre este último aspecto, el empresario destacó que se dejó de producir stock, una estrategia que era conveniente en contexto inflacionarios donde los precios altos compensaban los costos.

“Liquidamos mercadería. Es más beneficioso vender al costo que no vender”, indicó.

“No podemos aguantar mucho tiempo más”, la reflexión que queda mientras se espera la reactivación económica que no llega

Cuando asumió el actual gobierno nacional de Javier Milei, varios sectores productivos tenían altas expectativas en torno a una reactivación económica y un incremento del consumo que daría vuelta un escenario complejo que se venía atravesando desde hace años y se profundizó en la pandemia. Sin embargo, pese al paso de los meses y las medidas económicas nacional implementadas, el consumo no repunta y el golpe lo están sufriendo distintos sectores, entre ellos la industria del calzado.

Así como sucede en sumos sectores, para Mesquida la minería podría generar la bocanada de oxigeno que necesitan para sostenerse en pie. Al respecto destacó: “La idea es mantener la empresa viva, lo que se más se pueda, hasta que la minería traccione con los montos y las cantidades que se supone va a traccionar, pero por el momento no sucede”.

Mientras tanto, la estrategia continúa siendo resistir. "Uno tiene un fondo de emergencia, pero llega un momento en que se ocupa y ya no hay de dónde seguir cubriendo los faltantes. Ojalá no sea necesario cerrar. No podemos aguantar mucho tiempo más", advirtió.

Con más de 45 años de trayectoria, la empresa que nació como una apuesta durante otra etapa de apertura comercial enfrenta hoy un desafío similar al de sus orígenes. La diferencia es que, esta vez, el objetivo ya no pasa por crecer, sino por sostener la actividad hasta que el mercado vuelva a ofrecer señales de recuperación.

"Las estrategias las venimos evaluando hace tiempo, siempre preservando el personal. Estamos resistiendo", concluyó Mesquida.