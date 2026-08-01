Las ventas de autos 0 km volvieron a caer en julio pese al fuerte impulso del cierre de mes

El mercado automotor argentino cerró julio con un nuevo retroceso en las ventas de vehículos 0 km. Si bien el último día del mes hubo un fuerte incremento en los patentamientos que permitió mejorar el resultado final, el balance terminó siendo negativo tanto en la comparación interanual como frente a junio, un dato que preocupa al sector en el inicio del segundo semestre.

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Según las cifras finales, durante julio se patentaron 43.758 vehículos nuevos . Hasta el jueves se habían registrado 39.089 unidades , por lo que en apenas una jornada se sumaron 4.669 patentamientos , un movimiento poco habitual que, según coinciden en el sector, refleja el esfuerzo de las terminales y concesionarias por cumplir los objetivos comerciales fijados para el cierre del mes.

Actualmente, muchas concesionarias encuentran una parte importante de su rentabilidad en los incentivos, bonificaciones y premios por volumen que ofrecen las automotrices, más que en el margen de ganancia obtenido por cada vehículo vendido.

El resultado de julio complica las expectativas de recuperación que la industria tenía para el segundo semestre. Las automotrices esperan que una eventual baja de las tasas de interés permita ampliar la oferta de créditos prendarios con tasas subsidiadas, una herramienta considerada fundamental para impulsar nuevamente la demanda.

Uno de los datos más llamativos del mes fue el comportamiento dispar entre los distintos segmentos. Mientras los automóviles de pasajeros registraron una caída del 4,9% respecto de junio, las pickups y los vehículos utilitarios livianos retrocedieron un 14,5%, convirtiéndose en el principal factor que explicó el descenso del mercado.

La Toyota Hilux volvió a liderar el ranking de patentamientos con 2.812 unidades, aunque sus ventas cayeron un 8,5% frente al mes anterior. En tanto, el Fiat Cronos, segundo modelo más vendido de julio con 2.122 unidades, logró crecer un 6,3% y acortó la diferencia con la pickup de Toyota.

La tendencia también alcanzó a otras camionetas medianas de gran volumen de ventas. La Ford Ranger registró una baja del 4,2%, la Volkswagen Amarok cayó un 6,3%, mientras que la Chevrolet S10, la Fiat Titano y la Ram Dakota sufrieron retrocesos aún más marcados durante el mes.

En sentido contrario, varios autos de pasajeros y SUV lograron mejorar su desempeño. El Toyota Yaris Cross fue el modelo que más creció dentro del Top 10, con un aumento del 22,5%. También mostraron resultados positivos el Toyota Yaris, el Volkswagen Tera y el Peugeot 208, mientras que otros modelos como el Fiat Argo, el Chevrolet Captiva, el Baic BJ30, el Volkswagen Nivus, el Peugeot 2008 y el Renault Kwid también incrementaron sus patentamientos respecto de junio.

Los números reflejan que los vehículos de entrada de gama y del segmento medio lograron sostener la demanda, mientras que las pickups, cuyos precios en muchos casos superan los 65 millones de pesos, fueron las que más sintieron la retracción del mercado.

En el segmento de utilitarios comerciales, la única excepción fue la Fiat Toro, que registró un fuerte crecimiento mensual. El resto de los modelos terminó julio con caídas, entre ellos la Fiat Fiorino, la Chevrolet Montana, la Renault Kangoo y la Fiat Strada, confirmando que el retroceso alcanzó a buena parte de los vehículos destinados al trabajo.

Con este panorama, el sector mantiene las expectativas puestas en una mejora de las condiciones de financiamiento durante los próximos meses, confiando en que un mayor acceso al crédito permita recuperar el ritmo de ventas en la segunda mitad del año.