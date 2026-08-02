    • 2 de agosto de 2026 - 20:43

    Paro docente en San Juan: pese al acuerdo salarial, UDAP y AMET adhieren a la medida nacional del lunes

    Dos de los gremios sanjuaninos confirmaron que se sumarán al paro docente convocado por CTERA en reclamo por la falta de convocatoria a la paritaria nacional.

    Paro docente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocas horas del paro docente nacional convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto, los gremios sanjuaninos UDAP y AMET ratificaron su adhesión a la medida de fuerza, por lo que se prevé un impacto en la asistencia a las escuelas de la provincia.

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    La protesta fue resuelta por el congreso de CTERA en reclamo por la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. Según la entidad, la ausencia de negociaciones mantiene congelado en $500.000 el salario mínimo docente desde hace un año.

    La decisión de los sindicatos locales se da pese a que, hace dos semanas, UDAP y AMET aceptaron la propuesta salarial del Gobierno de San Juan. El acuerdo establece aumentos escalonados desde julio para el Salario Neto Garantizado (Cargo Testigo), que pasó a $882.573,78 en ese mes y llegará a $943.999,87 en octubre.

    En cuanto a UDA, el restante gremio docente en San Juan, informaron que no adhieren a la medida de fuerza del lunes. No obstante, sí ponen en marcha un "Plan de lucha nacional y provincial" a partir del mismo día, contra "el ajuste y la precarización docente".

    En la previa de la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano recordó que la Ley de Modernización Laboral considera a la educación un servicio esencial, por lo que durante las huelgas debe garantizarse al menos el 75% de la prestación del servicio educativo. Además, sostuvo que la norma busca proteger "el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles".

    Tras esa postura oficial, UDA San Juan difundió un comunicado con críticas al Gobierno nacional. "Lo único esencial es el sueldo que dignifica el trabajo docente", expresó el gremio, que igual no convoca ni adhiere al paro.

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