Paro docente en San Juan: pese al acuerdo salarial, UDAP y AMET adhieren a la medida nacional del lunes

Dos de los gremios sanjuaninos confirmaron que se sumarán al paro docente convocado por CTERA en reclamo por la falta de convocatoria a la paritaria nacional.

A pocas horas del paro docente nacional convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto, los gremios sanjuaninos UDAP y AMET ratificaron su adhesión a la medida de fuerza, por lo que se prevé un impacto en la asistencia a las escuelas de la provincia.

La protesta fue resuelta por el congreso de CTERA en reclamo por la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. Según la entidad, la ausencia de negociaciones mantiene congelado en $500.000 el salario mínimo docente desde hace un año.

La decisión de los sindicatos locales se da pese a que, hace dos semanas, UDAP y AMET aceptaron la propuesta salarial del Gobierno de San Juan. El acuerdo establece aumentos escalonados desde julio para el Salario Neto Garantizado (Cargo Testigo), que pasó a $882.573,78 en ese mes y llegará a $943.999,87 en octubre.

En cuanto a UDA, el restante gremio docente en San Juan, informaron que no adhieren a la medida de fuerza del lunes. No obstante, sí ponen en marcha un "Plan de lucha nacional y provincial" a partir del mismo día, contra "el ajuste y la precarización docente".

En la previa de la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano recordó que la Ley de Modernización Laboral considera a la educación un servicio esencial, por lo que durante las huelgas debe garantizarse al menos el 75% de la prestación del servicio educativo. Además, sostuvo que la norma busca proteger "el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles".