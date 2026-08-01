El desgarrador mensaje del hijo de Andrés Bosch, uno de los brigadistas fallecidos

La provincia de San Juan y todo el país continúan conmocionados por el trágico accidente aéreo registrado, en el cual siete personas perdieron la vida luego de que se precipitara a tierra un helicóptero que trasladaba a brigadistas y bomberos que realizaban operaciones de instrucción.
Entre las víctimas fatales se encontraba Andrés Bosch, un histórico bombero cordobés, jefe del cuartel de Villa de las Rosas y coordinador de gran peso en la región dentro de las estructuras de emergencia y manejo del fuego. En medio del profundo dolor que enluta a la comunidad de Traslasierra y a los cuerpos de bomberos de todo el país, su hijo compartió un emotivo mensaje de despedida que rápidamente se volvió viral.
El adiós que conmovió a las redes
Con sentidas palabras dedicadas a su padre, el joven destacó la vocación de servicio, el compromiso y el legado que dejó Bosch, recordándolo no solo por su rol profesional como instructor de brigadistas forestales, sino también por su calidad humana.
[Insertar aquí citas textuales o un resumen del posteo original del hijo de Andrés Bosch publicado en sus redes sociales, destacando frases como el orgullo por su labor y el vacío que deja en la familia y en el cuartel.
La publicación acumuló cientos de mensajes de apoyo, condolencias y reconocimientos por parte de camaradas de diferentes cuarteles de bomberos de la Argentina, quienes resaltaron la trayectoria de Bosch como un pilar fundamental en la lucha contra los incendios forestales en el país.
Un dolor que cruza fronteras provinciales
El accidente desató una profunda ola de pesar tanto en San Juan —donde ocurrió el siniestro— como en la provincia de Córdoba, de donde eran oriundos varios de los brigadistas caídos. Autoridades nacionales y provinciales expresaron sus condolencias a los familiares, mientras continúan las pericias judiciales e investigativas a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte para esclarecer las causas exactas que rodearon a la tragedia.
Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa de las Rosas informó que, por decisión de las familias y respetando la voluntad de los propios fallecidos, los restos de Andrés Damián Bosch, jefe del Cuerpo Activo y comisario general, y de Rodrigo Aimatta, oficial subinspector, no serán velados.