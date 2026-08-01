El desgarrador mensaje del hijo de Andrés Bosch, uno de los brigadistas fallecidos

El joven despidió con emotivas palabras a su padre, quien era un reconocido instructor y referente del Plan Nacional de Manejo del Fuego, una de las siete víctimas fatales tras el trágico accidente de helicóptero.

La provincia de San Juan y todo el país continúan conmocionados por el trágico accidente aéreo registrado, en el cual siete personas perdieron la vida luego de que se precipitara a tierra un helicóptero que trasladaba a brigadistas y bomberos que realizaban operaciones de instrucción.

Entre las víctimas fatales se encontraba Andrés Bosch, un histórico bombero cordobés, jefe del cuartel de Villa de las Rosas y coordinador de gran peso en la región dentro de las estructuras de emergencia y manejo del fuego. En medio del profundo dolor que enluta a la comunidad de Traslasierra y a los cuerpos de bomberos de todo el país, su hijo compartió un emotivo mensaje de despedida que rápidamente se volvió viral.

El adiós que conmovió a las redes Con sentidas palabras dedicadas a su padre, el joven destacó la vocación de servicio, el compromiso y el legado que dejó Bosch, recordándolo no solo por su rol profesional como instructor de brigadistas forestales, sino también por su calidad humana.

[Insertar aquí citas textuales o un resumen del posteo original del hijo de Andrés Bosch publicado en sus redes sociales, destacando frases como el orgullo por su labor y el vacío que deja en la familia y en el cuartel.

La publicación acumuló cientos de mensajes de apoyo, condolencias y reconocimientos por parte de camaradas de diferentes cuarteles de bomberos de la Argentina, quienes resaltaron la trayectoria de Bosch como un pilar fundamental en la lucha contra los incendios forestales en el país.