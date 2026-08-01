Las impactantes imágenes que dejó el Zonda en Valle Fértil: árboles caídos, postes derribados y familias afectadas

Las intensas ráfagas que azotaron el departamento durante la siesta del viernes provocaron daños en la infraestructura y viviendas. El municipio desplegó un operativo para asistir a los vecinos y relevar las consecuencias del temporal.

El viento Zonda volvió a mostrar toda su fuerza en Valle Fértil. Durante la siesta del viernes, el fenómeno golpeó con ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora, dejando a su paso árboles y ramas caídas, postes de electricidad derribados, cortes de energía y daños en algunas viviendas que incluso sufrieron el desprendimiento de sus techos.

Apenas disminuyó la intensidad del viento, personal de la Municipalidad salió a recorrer Villa San Agustín y las distintas localidades del departamento para evaluar el impacto del temporal y comenzar con las tareas de asistencia.

Operativo para despejar calles y asistir a los vecinos Las cuadrillas municipales realizaron un relevamiento del estado del alumbrado público, trabajaron en el despeje de ramas y árboles que obstruían calles y espacios públicos y visitaron a las familias que sufrieron inconvenientes en los techos de sus viviendas como consecuencia de las fuertes ráfagas.

Uno de los principales problemas se registró en la red eléctrica. El viento derribó postes y provocó la caída de cables sobre la vía pública, una situación que obligó a extremar las precauciones y generó interrupciones temporales en el suministro eléctrico en distintos sectores del departamento.

A medida que avanzaba el temporal, numerosos vecinos utilizaron las redes sociales y otros canales de comunicación para informar sobre los incidentes y compartir imágenes de los daños ocasionados por el Zonda, especialmente de árboles caídos, postes inclinados y cables sobre el suelo.