San Juan arranca agosto con una agenda cargada de recitales, teatro y grandes shows

Agosto comenzó con una intensa agenda cultural en San Juan , que llevará espectáculos nacionales e internacionales a escenarios como el Estadio Aldo Cantoni, el Teatro Sarmiento, El Palomar, la Sala del Sol y distintos espacios privados.

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La programación incluye desde el regreso de No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo, Usted Señalemelo y Don Osvaldo , hasta obras encabezadas por figuras como Fátima Florez, Pablo Echarri, Paola Krum, Germán Palacios e Inés Estévez.

La música tendrá un lugar central desde el primer fin de semana. Estos son algunos de los shows más destacados:

La agenda también tendrá dos tributos en el Teatro Sarmiento: Queen por Master Stroke , el sábado 15, y Desearía que estuvieras aquí, un homenaje sinfónico a Pink Floyd previsto para el domingo 16.

El Teatro Sarmiento concentrará buena parte de las propuestas escénicas. Entre el 4 y el 6 de agosto se desarrollará el ciclo La Escuela Va al Teatro , con funciones didácticas de Caparazones en la sombra, Don Quijote y Las Beatrices, destinadas a estudiantes y docentes.

Uno de los platos fuertes llegará el sábado 8, cuando Fátima Florez presente Fátima Universal, una producción que combina humor, música e imitaciones.

Un día después, el domingo 9, se pondrá en escena Maldita felicidad, con Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo. La función comenzará a las 21.

La actividad continuará el miércoles 12 con el Showcase Cheer & Dance del Gimnasio EyM. El jueves 13 será el turno de El hombre inesperado, protagonizada por Germán Palacios e Inés Estévez.

En la segunda mitad del mes, Noelia Pace ofrecerá dos funciones de Mediumnidad, los días 18 y 19. Finalmente, el domingo 23 llegará Flaco Pailos Sinfónico, una propuesta que combinará comedia y música junto a la Camerata Córdoba.

Los precios y la disponibilidad pueden modificarse conforme avance la venta, por lo que se recomienda verificar cada espectáculo en las plataformas oficiales antes de comprar.