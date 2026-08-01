    • 1 de agosto de 2026 - 09:42

    San Juan arranca agosto con una agenda cargada de recitales, teatro y grandes shows

    La provincia recibirá durante el mes a reconocidas bandas, actores y humoristas. El calendario comienza este fin de semana y se extenderá hasta el 29 de agosto con propuestas de rock, tributos, teatro, danza y música sinfónica.

    Los grandes recitales y obras que llegan a San Juan en agosto

    Los grandes recitales y obras que llegan a San Juan en agosto

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Agosto comenzó con una intensa agenda cultural en San Juan, que llevará espectáculos nacionales e internacionales a escenarios como el Estadio Aldo Cantoni, el Teatro Sarmiento, El Palomar, la Sala del Sol y distintos espacios privados.

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    La programación incluye desde el regreso de No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo, Usted Señalemelo y Don Osvaldo, hasta obras encabezadas por figuras como Fátima Florez, Pablo Echarri, Paola Krum, Germán Palacios e Inés Estévez.

    Los recitales que marcarán el mes

    La música tendrá un lugar central desde el primer fin de semana. Estos son algunos de los shows más destacados:

    • Sábado 1 de agosto: Barbazul celebrará los 40 años de Oktubre, el emblemático disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Será desde las 23 en Mamadera Bar.
    • Domingo 2: No Te Va Gustar llegará al Estadio Aldo Cantoni con su espectáculo Florece en el caos. El recital comenzará a las 21 y las entradas se ofrecen desde los $56.000.
    • Viernes 7: Eze Supersonic presentará un homenaje acústico a Nirvana, desde las 20 en Mamadera. Será apto para todo público.
    • Viernes 14: Las Pastillas del Abuelo volverán a San Juan para actuar en el Complejo Deportivo El Palomar. Las entradas habilitadas se comercializan desde los $60.000.
    • Miércoles 19: Usted Señalemelo regresará a la provincia para presentar Términos & Condiciones. El encuentro será en Hugo Espectáculos y los tickets disponibles tienen un valor inicial de $45.000.
    • Sábado 22: Paz Martínez repasará las canciones que marcaron su trayectoria en el Teatro Sarmiento, con entradas desde los $35.000.
    • Miércoles 26: Don Osvaldo tocará desde las 21 en la Sala del Sol. La banda liderada por Patricio Fontanet volverá a recorrer su repertorio y canciones vinculadas con la etapa de Callejeros. Las entradas se pueden adquirir en TuEntrada.com, a partir de 85.000 pesos.
    • Sábado 29: Autos Robados cerrará parte de la programación musical en Mamadera Bar, con un espectáculo exclusivo para mayores de 18 años. Las entradas se encuentran a un valor de $35.000

    La agenda también tendrá dos tributos en el Teatro Sarmiento: Queen por Master Stroke, el sábado 15, y Desearía que estuvieras aquí, un homenaje sinfónico a Pink Floyd previsto para el domingo 16.

    Teatro, humor y danza con figuras nacionales

    El Teatro Sarmiento concentrará buena parte de las propuestas escénicas. Entre el 4 y el 6 de agosto se desarrollará el ciclo La Escuela Va al Teatro, con funciones didácticas de Caparazones en la sombra, Don Quijote y Las Beatrices, destinadas a estudiantes y docentes.

    Uno de los platos fuertes llegará el sábado 8, cuando Fátima Florez presente Fátima Universal, una producción que combina humor, música e imitaciones.

    Un día después, el domingo 9, se pondrá en escena Maldita felicidad, con Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo. La función comenzará a las 21.

    La actividad continuará el miércoles 12 con el Showcase Cheer & Dance del Gimnasio EyM. El jueves 13 será el turno de El hombre inesperado, protagonizada por Germán Palacios e Inés Estévez.

    En la segunda mitad del mes, Noelia Pace ofrecerá dos funciones de Mediumnidad, los días 18 y 19. Finalmente, el domingo 23 llegará Flaco Pailos Sinfónico, una propuesta que combinará comedia y música junto a la Camerata Córdoba.

    Los precios y la disponibilidad pueden modificarse conforme avance la venta, por lo que se recomienda verificar cada espectáculo en las plataformas oficiales antes de comprar.

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