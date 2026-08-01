Con una emotiva misa San Juan despidió a los cuatro funcionarios fallecidos en la tragedia aérea

Con una Catedral colmada, se realizó la misa de cuerpo presente donde familiares, amigos, autoridades y vecinos le dieron el último adiós a las cuatro víctimas sanjuaninas del trágico accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil.

Con una Catedral colmada de familiares, amigos, compañeros de trabajo, autoridades y vecinos, San Juan despidió este sábado a las cuatro víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. La misa de cuerpo presente estuvo marcada por el dolor, el silencio y la emoción de quienes se acercaron a rendir homenaje a servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de la comunidad.

En un clima de profundo recogimiento, recibieron el último adiós el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía, Rubén Castro; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

Durante la ceremonia, familiares, colegas y allegados los recordaron con lágrimas y oraciones, destacando su vocación de servicio, el compromiso con la comunidad y la entrega con la que desempeñaron cada una de sus funciones.