¿A qué hora llega el sur? Cómo seguirá el tiempo tras el Zonda

Hacia el final del día se espera el descenso de la tempertura, ingresará viento sur según el Servicio Meteorológico se esperan rafágas fuertes que podrían alcanzar los 70km/h.

Luego de una jornada extrema marcada por el viento Zonda y un marcado descenso de temperatura con la llegada del frente sur durante la noche de este viernes, San Juan vivirá este sábado 1 de agosto un día de transición, con ambiente más fresco y cielo despejado.

De acuerdo al pronóstico meteorológico, la jornada se consolidará con un descenso sostenido de la temperatura en comparación con los registros cálidos de este viernes.

Clave del tiempo para este sábado: Madrugada y primeras horas: Se espera una mínima de 9°C, en un contexto de madrugada mayormente nublada y todavía influenciada por los coletazos del viento sur, que soplará a unos 21 km/h.

Mañana: A partir de las 08:00 horas, el viento comenzará a disminuir notablemente su intensidad. Desde las 09:00 horas, se registrarán brisas leves provenientes de sectores variables.