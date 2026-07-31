    • 31 de julio de 2026 - 16:50

    Zonda intenso en Valle Fértil: ráfagas fuertes provocaron caída de árboles y cortes de cables

    El viento zonda se hizo sentir con fuerza pasadas las 14hs en la villa de San Agustín del Valle Fértil.

    Los fuertes vientos, que han alcanzado ráfagas de más de 70 km/h, han causado estragos en la infraestructura local. Se han reportado postes de electricidad caídos. Foto:infovallefertil

    Los fuertes vientos, que han alcanzado ráfagas de más de 70 km/h, han causado estragos en la infraestructura local. Se han reportado postes de electricidad caídos. Foto:infovallefertil

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El viento Zonda azotó con intensidad en distintos puntos de la provincia, dejando consecuencias notorias en el departamento Valle Fértil. Las ráfagas se hicieron sentir con fuerza en la villa de San Agustín del Valle Fértil, alterando la tranquilidad de la jornada.

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    Las intensas ráfagas provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes de luz. El departamento permanece bajo alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional.

    Si bien el fenómeno comenzó de manera moderada, con el correr de los minutos aumentó de forma abrupta y se mantuvo de manera sostenida, tal como lo anticipaban los pronósticos que advertían sobre vientos intensos en el territorio sanjuanino.

    Daños y complicaciones en la villa cabecera

    Como saldo preliminar del temporal, se registraron árboles y ramas caídas en varios sectores urbanos. Uno de los puntos afectados visualmente fue la intersección de calles Sarmiento y Laprida, donde el impacto del viento derribó parte del follaje sobre la calzada.

    Asimismo, las ráfagas provocaron la caída de cables de energía sobre el suelo, lo que generó interrupciones temporales en el suministro eléctrico de la zona. Los vecinos utilizaron las vías de comunicación de manera inmediata para reportar los incidentes y compartir imágenes de los daños sufridos en la vía pública.

    Las autoridades locales y los equipos de emergencia continúan monitoreando la situación, a la espera del posterior ingreso de un frente frío con viento Sur que traiga alivio a las condiciones climáticas en toda la región.

    Consejos ante el viento zonda

    Ante la presencia de ráfagas fuertes y polvo en suspensión, es fundamental tomar precauciones para evitar accidentes y cuidar la salud:

    • Cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso del polvo fino y el aire seco.
    • Evitar salir, si no es estrictamente necesario, hasta que disminuya la intensidad del viento.
    • Manejar con extrema precaución, disminuir la velocidad y encender las luces.
    • Mantenerse alejado de árboles grandes, postes de luz, carteles o estructuras.
    • No quemar hojas ni basura bajo ninguna circunstancia.
    • Tomar gran cantidad de agua.

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