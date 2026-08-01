Nuestra Señora de Copacabana: danzantes de 5 provincias le rendirán homenaje a la patrona de la Bolivia

La comunidad boliviana en San Juan invita a la comunidad a participar de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de Copacabana.

Este domingo 2 de agosto se celebran las Patronales de Nuestra Señora de Copacabana.

Este domingo 2 de agosto la comunidad boliviana en San Juan se prepara para vivir una jornada de fe y fraternidad junto a toda la comunidad: las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de Copacabana, patrona de Bolivia, en la que danzantes de 5 provincias le rendirán honor a la Virgen.

Desde la Fraternidad Cultural Boliviana Centralista dijeron que, Al cumplirse 40 años de los Caporales ‘Centralistas’, caporales de San Juan, Tucumán, La Rioja, Mendoza y San Luis interpretarán las danzas típicas para rendirle honor a su Patrona. Los danzantes comenzaron a llegar este sábado para participar en la última noche de Novena en honor a la Virgen y en las patronales de mañana.