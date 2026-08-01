Nuestra Señora de Copacabana: danzantes de 5 provincias le rendirán homenaje a la patrona de la Bolivia

Este domingo 2 de agosto la comunidad boliviana en San Juan se prepara para vivir una jornada de fe y fraternidad junto a toda la comunidad: las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de Copacabana, patrona de Bolivia, en la que danzantes de 5 provincias le rendirán honor a la Virgen.
Desde la Fraternidad Cultural Boliviana Centralista dijeron que, Al cumplirse 40 años de los Caporales ‘Centralistas’, caporales de San Juan, Tucumán, La Rioja, Mendoza y San Luis interpretarán las danzas típicas para rendirle honor a su Patrona. Los danzantes comenzaron a llegar este sábado para participar en la última noche de Novena en honor a la Virgen y en las patronales de mañana.
La celebración religiosa comenzará este domingo a las 11, en la Capilla Nuestra Señora de Copacabana, ubicada en Calle Laprida 1775 Oeste, en Villa Safe, departamento Rivadavia, con la celebración de la misa. Posteriormente se llevará a cabo la procesión por las inmediaciones del templo y con la participación de los caporales de las 5 provincias mencionadas.