    • 1 de agosto de 2026 - 17:02

    La UCCuyo concretó una alianza estratégica para transformar realidades desde las aulas y el territorio

    La UCCuyo firmó un acuerdo de colaboración con Cáritas Argentina para trabajar juntas por la inclusión social.

    La UCCuyo y Cáritas Argentina trabajarán juntas por la inclusión social.

    La UCCuyo y Cáritas Argentina trabajarán juntas por la inclusión social.

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    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y Cáritas Argentina formalizaron un acuerdo de cooperación para canalizar esfuerzos en materia educativa, de investigación y desarrollo comunitario. El acto fue en la sala del Consejo Superior de la casa de altos estudios, donde las autoridades de ambas entidades firmaron el documento que sienta base para un trabajo articulado por la inclusión social.

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    El convenio, suscripto por la rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi, y el director nacional de Cáritas Argentina, Emilio Inzaurraga, contempla la ejecución conjunta de programas de formación, actividades culturales, deportivas, de vinculación territorial e investigación. La iniciativa busca generar un impacto tangible en las comunidades más vulnerables, integrando el conocimiento académico con la labor territorial de la organización social.

    El encuentro contó con una nutrida presencia institucional y eclesial, destacándose la participación del arzobispo de San Juan y Gran Canciller de la universidad, monseñor Jorge Eduardo Lozano, junto al vicerrector de Formación, presbítero Ángel Hernández, y los decanos Leonardo Videla (Filosofía y Humanidades), Sergio Albarracín (Ciencias Médicas) y Mauro Bergés (Ciencias Químicas y Tecnológicas). Durante el diálogo, los presentes destacaron la urgencia de profundizar alianzas que amplíen las oportunidades educativas y promuevan el desarrollo integral en la región.

    Formación de líderes sociales en la UCCuyo

    En el marco de este entendimiento general, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Leonardo Videla, anticipó la próxima firma de un Acta Complementaria diseñada para reactivar y modernizar la Diplomatura en Liderazgo Social. Esta oferta académica buscará adaptar sus contenidos a la coyuntura actual, brindando a los voluntarios de Cáritas herramientas teóricas y prácticas con una sólida perspectiva ética para optimizar su intervención en los barrios.

    Adicionalmente, el plan de trabajo conjunto contempla un doble impacto institucional: por un lado, la incorporación de prácticas profesionales de estudiantes universitarios como servicio directo de acompañamiento a las labores territoriales de Cáritas; por otro, el diseño e implementación de un sistema de ayudas de acceso a la educación superior. Este último punto estará dirigido a personas en situación de vulnerabilidad acompañadas por Cáritas, facilitando su ingreso y permanencia en las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

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