La UCCuyo capacitará a jóvenes calingastinos para fortalecer su inserción en la industria minera

Esta propuesta surge de un convenio marco existentes entre la UCCuyo y Los Azules para el dictado de capacitaciones.

La UCCuyo y la empresa Los Azules firmaron un nuevo acuerdo para capacitaciones sobre minería.

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), a través de su Escuela de Seguridad, y la empresa Los Azules firmaron un Acta Complementaria al convenio marco existente para poner en marcha una nueva cohorte de la Diplomatura en Seguridad Patrimonial en Entornos Industriales y Mineros, que se dictará en el departamento Calingasta.

Desde la universidad dijeron que esta edición estará destinada de manera exclusiva a jóvenes del departamento Calingasta, con el objetivo de fortalecer sus competencias laborales e impulsar su inserción en la industria minera, clave para el desarrollo económico regional.

40 becas completas para la comunidad de Calingasta En el marco del acuerdo formalizado en la sala de Consejo Superior de la casa de estudios, la empresa Los Azules otorgará 40 becas completas. Esta medida garantizará que los vecinos del departamento accedan sin costo a una formación universitaria de calidad, potenciando la inclusión laboral directa en la actividad minera e industrial sin requerir traslados a la capital provincial.

El inicio de las actividades académicas está programado para el próximo 4 de agosto en las instalaciones de la Unión Vecinal de Villa Calingasta. La diplomatura se dictará mediante encuentros presenciales con frecuencia quincenal y se extenderá hasta mayo de 2027, logrando descentralizar la oferta educativa y llevar la capacitación universitaria directamente al territorio donde se emplazan algunos de los proyectos mineros de mayor relevancia en el país.

La rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso de la institución con la formación de recursos humanos altamente calificados, promoviendo la articulación estratégica entre la educación superior, el sector empresarial y las comunidades locales. Asimismo, remarcó que el proyecto representa un modelo concreto de vinculación orientada al desarrollo sostenible que brinda oportunidades de capacitación profesional a los habitantes de Calingasta en su propio departamento.