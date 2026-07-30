El perfil de "Ronco" Valenzuela, piloto del helicóptero: comandante de la Bonaerense, experto en incendios y muy querido

"Matías, y esta pregunta es más personal ¿Cuál es tu sentimiento cada vez que realizás esta labor?", pregunta Marisa Gil, de Canal 8. Enseguida, Matías "Ronco" Valenzuela (53) le da la respuesta, sin vueltas: "Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto . Es uno de los trabajos en helicóptero que, no sé si es el mayor, pero que más riesgo tiene . Y bueno, te tiene que gustar".

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Esa entrevista ocurrió el martes en un tour con periodistas que se hizo aquí en San Juan. Tan solo 24 horas después, Matías se convirtió en una de las siete víctimas del accidente aéreo en el límite con la frontera de La Rioja.

El helicóptero que pilotaba - un Bell 412EP biturbina operado por la empresa Jasfly S.A., con matrícula LV-KGR – cayó en medio de una capacitación en combate de incendios forestales , organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego en Valle Fértil. El helicóptero estaba contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.

El video de Canal 8 continúa. "Me imagino que cuando todo sale muy bien es una satisfacción difícil de describir, ¿no?", repregunta la periodista en el aire. Ronco contesta: "Siempre tratando de, dentro de todo el afecto, tener todas las medidas de seguridad y hacer esto que tanto nos gusta ".

Matías estaba en pareja y tenía una hija. Era de General Belgrano, Provincia de Buenos Aires . En las redes sociales, sus amigos y vecinos le dedicaron palabras de cariño y consuelo a la familia, especialmente a la madre de Ronco, Elma.

Valenzuela era un piloto todoterreno. Lo destacaba en su propia presentación de Linkedin: "Piloto comercial de helicóptero, habilitación a vuelo instrumental, instructor de vuelo de helicóptero, habilitación a vuelos fotográficos y sistema FLIR".

Matías "Ronco" Valenzuela, el comandante de helicóptero que piloteaba en el accidente de San Juan.

Además, tenía formación en vuelo nocturno, un certificado oficial de operador radiotelefonista restringido y mucha experiencia en incendios forestales.

Desde 1996 que era piloto de helicópteros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde llegó al grado de comandante.

También se desempeñaba actualmente como comandante en la empresa Jasfly, dueña del helicóptero de la tragedia, y era piloto de UTV Aeroemergencias, dedicada a servicios aeromédicos con base en el Aeropuerto Internacional "Islas Malvinas" de Rosario. Esta empresa se especializa en evacuaciones aéreas, rescates y traslados sanitarios.

"Él salvó mi vida"

Fernando Scabuzzo, amigo y compañero de trabajo de Matías "Ronco" Valenzuela en UTV Aeroemergencias, describió a Matías como "una persona muy querida, mas allá de ser un excelente profesional, una gran persona".

"Tenemos una conexión muy especial porque hace dos años él fue el que me rescató a mi de mi accidente", contó Scabuzzo, quien también es ex jefe de la Brigada Aérea de la Policía de Santa Fe..

"Yo venía en helicóptero con él. Puedo decir que él salvó mi vida. Pero ahora nos enteramos de esto y no pudimos hacer nada por estar muy lejos", lamentó.

Scabuzzo, abajo a la izquierda y Valenzuela, abajo en el centro, junto a un niño que quiso conocer a sus rescatistas.

"El Ronco toda la vida se dedicó a la lucha contra el fuego, al rescate, pero ahora nos tocó a nosotros sufrir la pérdida", dijo Fernando, quien contó que compartía muchas horas de guardias junto a Matías y también compartían entre las familias.

"Un tipo que nunca lo ibas a ver malhumorado, nunca iba a decirte que no. Ha hecho misiones de alto riesgo que otros pilotos no se han animado. Un tipo muy valiente y experimentado en la máquina que tuvo el accidente. Es una máquina nueva, un Bell 412EP bimotor con mucho equipamiento. Hay que esperar ahora que dice la Junta de Accidentes a ver qué es lo que pasó", dijo Fernando.

UTV Aeroemergencias le dedicó una despedida pública en sus redes sociales: "Hoy despedimos a nuestro querido comandante, Matías "Ronco" Valenzuela. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro equipo y en cada persona que tuvo el privilegio de compartir su vocación, su entrega y su enorme corazón".

Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Carlos Heredia, Director de Protección Civil de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

"Ronco fue mucho más que un comandante excepcional: fue un compañero leal, un amigo incondicional y un ejemplo de profesionalismo y humanidad. Siempre con el afán de ayudar a los demás y darles una oportunidad más", agregó la publicación.

Todas las víctimas

Con Matías iban cuatro sanjuaninos: Carlos Heredia, director de Protección Civil; Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos. Todos integraban la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia.

Matías Valenzuela, Rodrigo Amietta y Andrés Bosch. Los últimos dos eran cordobeses.

Las dos víctimas restantes eran cordobesas. Andrés Bosch se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Rodrigo Aimetta, por su parte, era el instructor técnico de la capacitación sobre incendios forestales y jefe de la Brigada Nacional NEA del mismo SNMF.

El helicóptero tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal. Por el momento, las causas del accidente se siguen investigando, mientras se trabaja en el rescate de los cuerpos.