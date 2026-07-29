    • 29 de julio de 2026 - 22:02

    "Siempre correrás con nosotros": el profundo dolor y la emotiva despedida del grupo Amigos+Run a Carlos Heredia

    El grupo Amigos+Run lo recordó con palabras de afecto y reconocimiento por el vínculo construido a lo largo de los años.

    Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan.

    Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La trágica muerte del licenciado Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, en el trágico accidente de helicóptero ocurrido en Valle Fértil, causó una profunda conmoción en toda la provincia. Más allá de su intensa labor institucional, Heredia era un apasionado del deporte, y su pérdida caló hondo en la comunidad atlética local.

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    Carlos Heredia director de Protección Civil de la provincia, era un reconocido referente y exdocente de la casa de altos estudios.

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    El grupo de entrenamiento Amigos + Run le dedicó un sentido y desgarrador mensaje de despedida a través de las redes sociales, reflejando el enorme cariño y respeto que supo cosechar fuera de las oficinas públicas.

    Una huella imborrable en el asfalto y en la vida

    Heredia no solo disfrutaba de la actividad física, sino que ejercía de motor anímico para sus pares. Sus compañeros de ruta lo recordaron como una persona siempre predispuesta a alentar, tender una mano y contagiar su energía inagotable.

    "El Licenciado Carlos Heredia era un atleta que, además de disfrutar de la actividad, transmitía a sus amigos y compañeros el valor de continuar y no detenerse nunca", expresaron desde el entorno deportivo.

    Para los integrantes de Amigos + Run, compartir los entrenamientos con él dejó marcas imborrables. Lo definieron como un compañero inolvidable que encarnaba los valores del esfuerzo, la resiliencia y el compañerismo, tanto en cada kilómetro recorrido como en su vida personal y profesional al servicio de los sanjuaninos.

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