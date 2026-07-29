"Siempre correrás con nosotros": el profundo dolor y la emotiva despedida del grupo Amigos+Run a Carlos Heredia

El grupo Amigos+Run lo recordó con palabras de afecto y reconocimiento por el vínculo construido a lo largo de los años.

La trágica muerte del licenciado Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, en el trágico accidente de helicóptero ocurrido en Valle Fértil, causó una profunda conmoción en toda la provincia. Más allá de su intensa labor institucional, Heredia era un apasionado del deporte, y su pérdida caló hondo en la comunidad atlética local.

El grupo de entrenamiento Amigos + Run le dedicó un sentido y desgarrador mensaje de despedida a través de las redes sociales, reflejando el enorme cariño y respeto que supo cosechar fuera de las oficinas públicas.

Una huella imborrable en el asfalto y en la vida Heredia no solo disfrutaba de la actividad física, sino que ejercía de motor anímico para sus pares. Sus compañeros de ruta lo recordaron como una persona siempre predispuesta a alentar, tender una mano y contagiar su energía inagotable.

"El Licenciado Carlos Heredia era un atleta que, además de disfrutar de la actividad, transmitía a sus amigos y compañeros el valor de continuar y no detenerse nunca", expresaron desde el entorno deportivo.