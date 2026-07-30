Misterio: hallaron a un hombre degollado dentro de un auto

Efectivos de la Policía Bonaerense y de la fiscalía descentralizada en turno hallaron este miércoles a un hombre degollado en el interior de un automóvil sobre la Ruta Provincial 63, en jurisdicción del partido de Castelli, provincia de Buenos Aires.

Intentó escapar de la Policía en 9 de Julio y fue aprehendido con un revólver y estupefacientes

El conmovedor episodio se descubrió tras el alerta dado por automovilistas que transitaban por el corredor vial hacia la Costa Atlántica, lo que motivó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y del servicio de emergencias. El caso causa fuerte conmoción social y política en la región debido a la ferocidad del ataque y al misterio que rodea los motivos detrás del sangriento hecho.

El vehículo se encontraba estacionado sobre la banquina de la Ruta 63, un trazado estratégico del tránsito bonaerense que conecta la Autovía 2 con la Ruta 11. Alertados por la inmovilidad del coche y la presencia de manchas hemáticas visibles desde la ventana, agentes viales acudieron al lugar y constataron que en el asiento delantero yacía el cuerpo sin vida de la víctima , un hombre mayor de edad con un profundo corte en la zona del cuello.

De inmediato, las autoridades preservaron la escena del crimen a la espera del arribo de los peritos de la Policía Científica. Los investigadores realizaron las primeras tareas de rastrillaje e inspección en el habitáculo para intentar determinar si el ataque ocurrió en ese mismo punto o si el automóvil fue abandonado allí luego de perpetrado el homicidio.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial Dolores, con la participación de la SubDDI local. Aunque no se han descartado hipótesis oficiales, los investigadores no descartan ninguna línea de trabajo: desde un violento intento de robo que derivó en tragedia hasta un posible ajuste de cuentas, dado que en las inmediaciones del rodado no se hallaron desorden evidente ni signos claros de que hayan intentado desarmar la unidad.

Efectivos policiales trabajan en la recolección de registros de las cámaras de seguridad instaladas en los peajes y accesos a la ciudad de Castelli para reconstruir el recorrido que realizó el vehículo previo al hallazgo. Asimismo, la identidad de la víctima se mantiene en reserva preventiva mientras el Cuerpo Médico Forense realiza la autopsia para determinar con precisión el horario y la causa final del fallecimiento.

El impacto político de la inseguridad en las rutas de la provincia de Buenos Aires

El violento suceso sobre una de las arterias viales más transitadas de la Argentina ha reavivado el reclamo de intendentes y dirigentes políticos del interior bonaerense respecto a la necesidad de reforzar la presencia policial e inteligencia preventiva en los corredores turísticos y rutas provinciales. Concejales y autoridades locales expresaron su preocupación ante la gravedad institucional que implica un crimen de estas características en zonas rurales o de tránsito continuo.

Desde la intendencia de Castelli siguen de cerca la evolución del expediente judicial e instaron a las fuerzas de seguridad provinciales a volcar todos los recursos necesarios para el rápido esclarecimiento del caso. La demanda de mayor patrullaje y controles en las rutas 2, 63 y 11 vuelve a situarse en el centro de la agenda de la seguridad pública provincial.

Antecedentes de violencia y la investigación en curso

Episodios de violencia extrema cometidos en tramos solitarios de las rutas provinciales de Buenos Aires han encendido las alarmas en más de una ocasión en los municipios del interior. Los antecedentes de homicidios vinculados con robo o disputas personales sobre las banquinas demuestran el riesgo que afrontan los automovilistas frente a zonas desprovistas de iluminación o cobertura de vigilancia constante.

Por el momento, los investigadores concentran sus esfuerzos en tomar declaración a testigos que puedan haber observado movimientos sospechosos o vehículos detenidos cerca del rodado de la víctima en las horas previas al hallazgo. La resolución del caso dependerá en gran medida de las huellas dactilares y el material genético que los peritos de la Científica logren aislar dentro del automóvil.