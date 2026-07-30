    • 30 de julio de 2026 - 10:21

    Crimen de un sodero: lo atacaron para robarle

    Tenía 62 años y estaba solo en su casa cuando fue sorprendido por un delincuente. El sospechoso fue detenido.

    La zona del crimen en barrio Yapeyú.

    La zona del crimen en barrio Yapeyú.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hay conmoción por el crimen de un sodero en Córdoba: lo atacaron para robarle y murió tras 45 días internado.

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    El ataque fue a plena luz del día y dejó a Luis Alberto Suárez internado en terapia intensiva, sin poder declarar. Después de 45 días de agonía, el sodero de 62 años murió y la causa pasó a investigarse como un crimen.

    Todo ocurrió el martes 9 de junio, alrededor de las 10 de la mañana, en una vivienda de calle Los Mártires al 100, en barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba.

    Según surge de la investigación, un delincuente entró a la casa cuando Suárez estaba solo. Allí lo atacó a golpes de puño, lo dejó gravemente herido y escapó.

    Los investigadores constataron que de la vivienda se llevaron un celular, una bicicleta y un carro de fabricación casera con dos ruedas. “El hecho es muy violento”, confiaron fuentes judiciales que trabajaban en la causa.

    Tras el ataque, Suárez fue trasladado al Hospital Córdoba con un fuerte golpe en la cabeza y quedó internado en terapia intensiva. Nunca pudo declarar por el estado en el que se encontraba.

    El 24 de julio, después de una descompensación, se confirmó su fallecimiento.

    Sospechoso detenido

    En el marco de la investigación impulsada por la fiscal Silvana Fernández, la Policía allanó un domicilio de calle José Solares, en barrio Villa Inés.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar, un hombre salió corriendo por un pasaje. Tras una persecución, fue detenido.

    El sospechoso fue identificado como Miguel Alejandro Carreras, de 35 años. Después de la muerte de Suárez, quedó imputado por homicidio en ocasión de robo.

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