Mataron a un ingeniero sanjuanino en Madrid: investigan un crimen vinculado a un presunto caso de celos

El ingeniero sanjuanino Facundo Rico , de 39 años, fue asesinado en su departamento de Madrid en un crimen que, según la investigación de la Policía española, habría tenido como trasfondo un presunto conflicto sentimental.

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El profesional recibió 13 puñaladas y el principal sospechoso se quitó la vida menos de 24 horas después del hecho, lo que llevó al cierre de la causa.

El homicidio ocurrió el pasado 14 de julio en una vivienda del barrio Las Tablas, ubicado en el distrito de Fuencarral, al norte de la capital española. Los investigadores determinaron que el atacante ingresó al departamento sin ejercer violencia sobre la puerta de acceso, por lo que consideran que conocía a la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el presunto agresor era un ingeniero español de 65 años que sospechaba que Rico mantenía una relación con su esposa . Si bien la Justicia no confirmó que existiera ese vínculo, esa hipótesis fue señalada como el posible móvil del crimen.

En la escena del asesinato, los peritos encontraron restos de gas pimienta, que habría sido utilizado para reducir la capacidad de defensa de la víctima. La autopsia confirmó que el sanjuanino recibió 13 heridas de arma blanca distribuidas entre la espalda, el omóplato y el abdomen .

Las cámaras de seguridad del edificio y el testimonio del encargado permitieron identificar al sospechoso cuando abandonó el lugar a bordo de un automóvil. Al día siguiente, el hombre fue encontrado muerto en una zona de la provincia de Ávila. La investigación concluyó que se había suicidado.

Facundo Rico era ingeniero en Telecomunicaciones y oriundo de San Juan. Vivía en España desde hacía aproximadamente diez años, donde desarrollaba su carrera en el sector de las energías renovables. Antes de radicarse en Europa también había sido docente auxiliar en la Universidad Nacional de San Juan y, pocas semanas antes del crimen, había comenzado un nuevo trabajo como ingeniero de proyectos.