Entraron a robar a una casa en Marquesado y se llevaron desde herramientas de trabajo hasta dos violines

El hecho ocurrió en una vivienda de Marquesado. Los delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario, forzaron un ingreso trasero y escaparon con numerosos objetos de valor.

Un vecino de Rivadavia fue víctima de un importante robo luego de ausentarse durante algunas horas de su vivienda ubicada sobre avenida Libertador, en la localidad de Marquesado. Al regresar, encontró la casa revuelta y constató que delincuentes habían ingresado para llevarse una gran cantidad de pertenencias.

Según la denuncia radicada por el damnificado, de apellido Díaz, los ladrones intentaron inicialmente acceder por la puerta principal, donde dañaron los candados. Sin embargo, al no lograr su cometido, rompieron una ventana ubicada en la parte trasera del inmueble y lograron ingresar.

Una vez dentro, recorrieron las distintas habitaciones y sustrajeron numerosos elementos de valor antes de darse a la fuga.

Entre los objetos robados figuran una guitarra criolla, dos violines, una amoladora, un parlante, un caloventor, una garrafa, binoculares, una campera, un alargue, un par de botines de fútbol, canilleras y un uniforme completo de trabajo correspondiente al área de Medio Ambiente.