    • 22 de julio de 2026 - 22:09

    Entraron a robar a una casa en Marquesado y se llevaron desde herramientas de trabajo hasta dos violines

    El hecho ocurrió en una vivienda de Marquesado. Los delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario, forzaron un ingreso trasero y escaparon con numerosos objetos de valor.

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    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un vecino de Rivadavia fue víctima de un importante robo luego de ausentarse durante algunas horas de su vivienda ubicada sobre avenida Libertador, en la localidad de Marquesado. Al regresar, encontró la casa revuelta y constató que delincuentes habían ingresado para llevarse una gran cantidad de pertenencias.

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    Según la denuncia radicada por el damnificado, de apellido Díaz, los ladrones intentaron inicialmente acceder por la puerta principal, donde dañaron los candados. Sin embargo, al no lograr su cometido, rompieron una ventana ubicada en la parte trasera del inmueble y lograron ingresar.

    Una vez dentro, recorrieron las distintas habitaciones y sustrajeron numerosos elementos de valor antes de darse a la fuga.

    Entre los objetos robados figuran una guitarra criolla, dos violines, una amoladora, un parlante, un caloventor, una garrafa, binoculares, una campera, un alargue, un par de botines de fútbol, canilleras y un uniforme completo de trabajo correspondiente al área de Medio Ambiente.

    Tras la denuncia, intervino la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad, que inició las tareas investigativas para identificar a los autores del hecho y tratar de recuperar los elementos sustraídos. Los investigadores buscan determinar si existen registros de cámaras de seguridad o testigos que permitan avanzar en el esclarecimiento del robo.

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