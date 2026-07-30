    • 30 de julio de 2026 - 08:21

    San Juan: punto por punto, en qué se centrará la investigación judicial para determinar las causas por las que cayó el helicóptero

    La tarea de los pesquisa será determinante oara saber qué ocurrió

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    La causa busca determinar las responsabilidades detrás del siniestro a partir de una serie de pericias y datos centrales:

    • El informe técnico de la JST: La Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación llevará a cabo la pericia técnica determinante para precisar si el hecho se debió a un error humano o a una falla mecánica del helicóptero (ya sea por un imprevisto o por falta de mantenimiento).

    • Condiciones de la aeronave: Según el secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, se trataba de un helicóptero prácticamente nuevo (fabricado entre 2023 y 2024). Al estar la aviación civil estrictamente regulada por el Código Aeronáutico, las autoridades accederán al historial completo de mantenimiento, servicios y puesta en funcionamiento para verificar si estaba apto para volar.

    • El contexto del vuelo: Delgado confirmó en conferencia de prensa que las condiciones meteorológicas para volar eran óptimas al momento del hecho.

    • Evaluación del piloto: La investigación analizará el desempeño de Matías Valenzuela (originario de Buenos Aires), incluyendo sus comunicaciones, las decisiones adoptadas durante la emergencia y los exámenes toxicológicos de rigor.

    • Vínculo contractual: La Agencia Federal de Emergencias (AFE) había contratado a una empresa cordobesa para aportar aeronaves en capacitaciones contra incendios forestales, en el marco de un convenio nacional con participación provincial. El piloto era empleado directo de dicha firma prestadora.

    • Posibles escenarios judiciales:

      • Si la pericia concluye que la falla fue exclusivamente humana, la causa penal quedará extinta debido al fallecimiento del piloto.

      • Si se constatan irregularidades técnicas o negligencia en el mantenimiento de la unidad, la Justicia Federal determinará la cadena de responsabilidades penales correspondientes.

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