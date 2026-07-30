San Juan: punto por punto, en qué se centrará la investigación judicial para determinar las causas por las que cayó el helicóptero

El informe técnico de la JST: La Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación llevará a cabo la pericia técnica determinante para precisar si el hecho se debió a un error humano o a una falla mecánica del helicóptero (ya sea por un imprevisto o por falta de mantenimiento).

Condiciones de la aeronave: Según el secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, se trataba de un helicóptero prácticamente nuevo (fabricado entre 2023 y 2024). Al estar la aviación civil estrictamente regulada por el Código Aeronáutico, las autoridades accederán al historial completo de mantenimiento, servicios y puesta en funcionamiento para verificar si estaba apto para volar.

El contexto del vuelo: Delgado confirmó en conferencia de prensa que las condiciones meteorológicas para volar eran óptimas al momento del hecho.

Evaluación del piloto: La investigación analizará el desempeño de Matías Valenzuela (originario de Buenos Aires), incluyendo sus comunicaciones, las decisiones adoptadas durante la emergencia y los exámenes toxicológicos de rigor.

Vínculo contractual: La Agencia Federal de Emergencias (AFE) había contratado a una empresa cordobesa para aportar aeronaves en capacitaciones contra incendios forestales, en el marco de un convenio nacional con participación provincial. El piloto era empleado directo de dicha firma prestadora.