El boom minero despierta el interés de empresas de todo el país por desembarcar en San Juan: "Hay que prepararse para 2027"

El crecimiento de la minería en San Juan continúa despertando el interés de empresas de distintos puntos del país e incluso del exterior que buscan posicionarse de cara al desarrollo de los grandes proyectos metalíferos. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy , quien sostuvo que, tras la última feria minera, la cantidad de consultas para instalarse en la provincia aumentó de manera considerable.

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Si bien evitó confirmar la cifra de unas 200 empresas interesadas que trascendió en algunos medios, reconoció que el número es "bastante considerable" y afirmó que la institución vive "un antes y un después" desde la realización del encuentro minero.

" San Juan hoy está visto como la provincia donde desembarcar o trabajar. Hay mucho interés ", afirmó durante una entrevista con Radio Colón.

Godoy contó que en los últimos días mantuvo reuniones con empresas en Buenos Aires interesadas en instalarse en la provincia y que derivó esos contactos al equipo técnico de la cámara. Además, destacó la firma de nuevos convenios institucionales con entidades empresarias de otras provincias para fortalecer la articulación entre proveedores.

En ese marco, mencionó un acuerdo con la Cámara de Construcción Modular y otro con una cámara empresaria de Santa Cruz, además de las invitaciones que recibió para disertar sobre la política minera sanjuanina en encuentros vinculados al petróleo, el gas y la minería, tanto en Buenos Aires como en la Universidad Católica de Puerto Madero.

Uno de los puntos que Godoy consideró necesario aclarar es la confusión que existe entre integrar CAPRIMSA y obtener el reconocimiento como proveedor local bajo la legislación vigente.

"Una cosa es ser socio de la cámara y otra muy distinta es lo que dice la ley para ser considerado local", explicó.

Según indicó, una empresa puede asociarse a CAPRIMSA siempre que cumpla con los requisitos previstos en el estatuto de la institución, pero eso no implica que adquiera automáticamente el estatus de proveedor local para operar en los proyectos mineros.

En ese sentido, recordó que la ley ya fue promulgada, pero aún resta la publicación del decreto reglamentario, que definirá las condiciones que deberán cumplir las empresas.

Entre esos requisitos mencionó la inversión efectiva en San Juan, la contratación de mano de obra local, la instalación de una sede o base operativa en la provincia y otros criterios que establecerá la reglamentación.

"Hoy hay una ley publicada en el Boletín Oficial, pero falta el decreto reglamentario. Recién ahí quedarán definidas las condiciones para que una empresa sea considerada local", sostuvo.

Godoy también remarcó que CAPRIMSA endureció los controles para el ingreso de nuevos socios y descartó que cualquier firma pueda utilizar la institución únicamente como una herramienta de relacionamiento comercial.

"No queremos empresas por estar, no queremos papeles falsos ni empresas que usen la cámara solamente para hacer relaciones", aseguró.

Explicó que todas las solicitudes son analizadas por un equipo técnico que evalúa los antecedentes y la viabilidad de los proyectos antes de aprobar el ingreso.

"Cada empresa pasa por un proceso de análisis", afirmó, al señalar que la intención es garantizar que los nuevos asociados tengan un compromiso real con el desarrollo de la actividad en San Juan.

Empresas de todo el país miran a San Juan

Respecto del origen de las compañías interesadas, Godoy indicó que las consultas provienen de prácticamente todas las regiones del país.

Mencionó empresas de Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, entre otras provincias, además de los vínculos que la cámara mantiene con instituciones de Chile, especialmente de Antofagasta e Iquique.

A su entender, el fenómeno responde a que el empresariado comenzó a identificar a San Juan como uno de los principales destinos para invertir en minería durante los próximos años.

"Los empresarios están visualizando qué provincias ofrecen oportunidades y empiezan a buscar información para conocer cuáles son las condiciones y las perspectivas", explicó.

Un despegue que llegará en 2027

Pese al fuerte interés que despierta el sector, Godoy pidió no generar expectativas desmedidas y advirtió que el auge de la actividad no será inmediato. "No hay que vender espejitos de colores", sostuvo.

Según su análisis, el verdadero crecimiento de la minería comenzará a consolidarse durante el segundo semestre de 2027, por lo que recomendó a los empresarios prepararse con tiempo para llegar en condiciones cuando los proyectos demanden bienes y servicios.

"La minería está despertando, pero hace diez años que venimos esperando este momento. Para mí, la ventana fuerte llegará en el segundo semestre de 2027", afirmó.