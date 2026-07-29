Los Azules redefine su esquema energético tras el fallo a favor de Vicuña con la Línea de 500kV: buscará una alternativa de conexión

Los Azules avanza en la ingeniería de detalle y en las definiciones técnicas necesarias para su próxima etapa de desarrollo , con el objetivo de preparar una implementación eficiente del proyecto cuprífero ubicado en Calingasta.

Los cuidados extra que tuvieron que tomar los campamentos mineros por el temporal

De acuerdo con la información difundida por la compañía, los trabajos actuales incluyen la finalización de procesos técnicos y la planificación de aspectos considerados centrales para avanzar hacia la construcción. Entre ellos aparece el esquema de abastecimiento eléctrico que deberá sostener la futura operación minera.

La empresa informó que implementará una alternativa de conexión energética prevista dentro del diseño del proyecto . El objetivo es garantizar la disponibilidad de electricidad necesaria para la operación sin modificar la planificación presentada ante las autoridades y la comunidad.

Según Los Azules, esta definición tampoco alterará las condiciones de contratación local, el trabajo con las comunidades ni las oportunidades de crecimiento previstas para la región.

Uno de los puntos centrales de la comunicación está relacionado con el abastecimiento de Calingasta. La compañía aseguró que la alternativa de conexión no afectará el suministro eléctrico del departamento .

Por el contrario, sostuvo que la infraestructura prevista podría aportar una mayor capacidad y confiabilidad al sistema energético de San Juan, además de generar mejores condiciones para acompañar la expansión de distintas actividades productivas y la llegada de nuevas inversiones a largo plazo.

En paralelo, la empresa analiza los alcances de la Resolución N° 330/2026, publicada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. La revisión forma parte del seguimiento de los procesos regulatorios relacionados con el desarrollo de la iniciativa.

Los Azules es uno de los proyectos argentinos de cobre que obtuvo la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También cuenta con un Estudio de Factibilidad publicado y un acuerdo de colaboración con la Corporación Financiera Internacional, organismo perteneciente al Grupo Banco Mundial.

El diseño difundido por la compañía contempla una operación abastecida con energía proveniente de fuentes 100% renovables. También proyecta una reducción del 74% en el consumo de agua frente a un proceso convencional de molienda y una intensidad de carbono, desde la mina hasta el metal, un 72% inferior al promedio de la industria.

Otro de los aspectos destacados es que el proyecto fue concebido sin dique de relaves, una característica asociada al tipo de procesamiento previsto para producir cobre de alta pureza.

Con estas definiciones, Los Azules busca consolidar la planificación técnica y energética de una iniciativa que podría tener impacto sobre la actividad productiva de Calingasta, San Juan y el país. Sin embargo, el avance hacia las próximas etapas dependerá también del cumplimiento de los procesos regulatorios, técnicos y de implementación correspondientes.