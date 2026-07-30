Revelaron la última foto del helicóptero antes de la tragedia en Ischigualasto

La fotografía fue enviada por Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, poco antes de que se perdiera contacto con la aeronave. La imagen muestra parte del recorrido sobre Valle Fértil.

Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, fue quien envió la fotografía.

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La investigación por el accidente del helicóptero que conmociona a San Juan sigue sumando elementos. En las últimas horas se conoció una de las últimas imágenes tomadas desde la aeronave antes de que cayera en una zona de difícil acceso de Valle Fértil, tragedia que provocó la muerte de sus siete ocupantes.

La fotografía fue difundida por el periodista de Estación Claridad, Mauricio Dávila, quien reveló que la recibió directamente de Germán Videla, una de las víctimas fatales. El entonces subjefe de la Policía de San Juan había asumido el cargo hacía apenas cuatro meses, luego de una carrera de 29 años dentro de la fuerza.

La imagen fue enviada apenas minutos antes de que se perdiera toda comunicación con el helicóptero. En ella puede observarse parte del paisaje de Valle Fértil desde el aire, mientras la aeronave realizaba el vuelo oficial.

Una imagen que hoy adquiere un valor conmovedor Con el paso de las horas, la fotografía se transformó en uno de los últimos registros de la aeronave en vuelo. El hallazgo cobra un fuerte valor simbólico en medio del duelo que atraviesa la provincia y de la investigación para determinar qué provocó el siniestro.

Según habían explicado las autoridades, la zona donde finalmente fue encontrado el helicóptero presenta un acceso extremadamente complejo, con quebradas y sectores montañosos que complicaron las tareas de búsqueda. Esa geografía fue uno de los factores que demoró la localización de la aeronave, cuyo rastro se perdió alrededor de las 10.30 del miércoles.