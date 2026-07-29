El impactante video grabado horas antes del accidente: periodistas sanjuaninos volaron en el helicóptero que cayó en Valle Fértil

Lo que comenzó como una cobertura periodística de una jornada de capacitación terminó convirtiéndose, sin que nadie lo imaginara, en el último registro audiovisual del helicóptero Bell 412EP matrícula LV-KGR antes de la tragedia que conmocionó a San Juan.

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El martes, un grupo de periodistas sanjuaninos abordó la aeronave en el Aeroclub de Pocito para documentar una capacitación nacional del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. La actividad buscaba mostrar el entrenamiento conjunto entre brigadistas, bomberos y pilotos especializados, con el objetivo de unificar los protocolos de actuación frente a incendios forestales.

Entre quienes participaron de esa cobertura estuvieron la periodista Marisa Gil y el camarógrafo Claudio Pantuso, del equipo de Canal 8 San Juan. Durante el vuelo, Gil entrevistó al piloto y acercó el micrófono a sus auriculares para que sus explicaciones pudieran escucharse por encima del ruido de las hélices, mientras Pantuso registraba con su cámara cada detalle desde el interior de la cabina.

Las imágenes muestran el funcionamiento de la aeronave, las maniobras realizadas durante el vuelo y el clima de profesionalismo con el que trabajaba la tripulación. Sin saberlo, aquel material se transformó en uno de los últimos testimonios visuales del Bell 412EP y de parte de las personas que lo operaban.

Menos de 24 horas después, la historia dio un giro dramático. El miércoles por la mañana, el helicóptero despegó para cumplir una misión vinculada al entrenamiento y posteriormente debía dirigirse a La Rioja para colaborar en el combate de los incendios forestales en la zona de Chilecito.

El último contacto con la aeronave se registró a las 10.26. Poco después, otra aeronave que sobrevolaba la región detectó los restos en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto y dio aviso a las autoridades. En paralelo, el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió la señal del transmisor de localización de emergencia del helicóptero LV-KGR.

El accidente dejó siete víctimas fatales y convirtió a aquellas imágenes registradas durante la capacitación en un documento de enorme valor periodístico y humano: el testimonio de las últimas horas de una tripulación que se preparaba para enfrentar una emergencia y que terminó protagonizando la peor tragedia aérea de la historia de San Juan.