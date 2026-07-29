Del despegue en Pocito a la tragedia en Ischigualasto: la cronología del vuelo que terminó con siete muertos

El vuelo que comenzó con una misión de apoyo a la emergencia por los incendios forestales en La Rioja terminó convirtiéndose en la peor tragedia aérea de la historia de San Juan. El helicóptero Bell 412EP, contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), despegó este miércoles desde el Aeroclub San Juan, en Pocito, pero nunca llegó a su destino final.

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La aeronave transportaba a siete personas que, tras participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego en la provincia, debían trasladarse a la zona de Chilecito para reforzar las tareas de combate de los focos ígneos.

La última comunicación con el helicóptero se registró cuando sobrevolaba el sector de Campo Caballo Anca, en el departamento Valle Fértil . A partir de ese momento se activó un intenso operativo de búsqueda que culminó con el hallazgo de la aeronave siniestrada en una zona de muy difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto. Según los conocedores del lugar seria en las inmediaciones de la Ollada de Ischigualasto, un sector ubicado al norte del circuito turístico del parque y cercano al Mogote del Toro.

A las 9.20, el helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, despegó desde el Aeroclub San Juan, en Pocito. La aeronave había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El vuelo tenía como primera finalidad participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego en San Juan. Finalizada esa actividad, debía continuar viaje hacia Chilecito, La Rioja, para sumarse al combate de los incendios forestales.

3. La última comunicación

A las 10.32, el helicóptero mantuvo su último contacto cuando sobrevolaba la zona de Campo Caballo Anca, al norte del Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil.

4. Se activó el operativo de búsqueda

Tras perderse el contacto con la aeronave, se puso en marcha un amplio operativo encabezado por fuerzas provinciales y nacionales. Horas más tarde, el helicóptero fue localizado en una zona de muy difícil acceso, donde trabajaron rescatistas que debieron avanzar en camionetas, cuatriciclos y luego a pie.

5. La confirmación de la tragedia

Las autoridades confirmaron que los siete ocupantes del helicóptero fallecieron. El accidente se convirtió en la peor tragedia aérea registrada en la historia de San Juan y provocó la suspensión de actividades oficiales y el duelo de toda la provincia.

Quiénes son las víctimas fatales

Carlos Heredia / Director de Protección Civil

Ocupaba el cargo de director de Protección Civil de San Juan desde febrero de 2023, luego de una extensa carrera de 30 años en la Policía provincial, en la que llegó a ser jefe de Bomberos. Tras su retiro de la fuerza de seguridad en diciembre de 2022, Heredia asumió su cargo en el área encargada de coordinar la respuesta ante emergencias y catástrofes en la provincia.

Marcelo Videla / Subjefe de la Policía de San Juan

Subjefe de la Policía de San Juan, contaba con más de 30 años de experiencia en la fuerza de seguridad provincial. Nacido en Chimbas, se desempeñó en diversas comisarías de la provincia y ocupó cargos clave como la Subsecretaría de Control de Gestión y la Tesorería de la Policía, áreas que demandan alto nivel de responsabilidad y manejo de recursos. Fue designado como subjefe de la fuerza en marzo de 2026.

Rubén Castro / Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía

El jachallero era jefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Fue máxima autoridad del Destacamento N°2 de Bomberos en Jáchal antes de asumir la jefatura provincial. Su carrera dentro del cuerpo de bomberos incluyó la dirección de operativos de emergencia y la coordinación de capacitaciones especializadas en respuesta a siniestros y catástrofes.

Jorge Carbajal / Subjefe de Bomberos

Era subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Integraba el equipo de mando junto a Rubén Castro y participaba activamente en la coordinación de operativos y capacitaciones. Su labor incluía el diseño y la implementación de estrategias de respuesta ante incendios y emergencias, así como la formación de personal especializado.

Matías Valenzuela / Piloto del helicóptero particular

Era el piloto de la empresa JasFly S.A., oriundo de Buenos Aires. Tenía a su cargo el comando de la aeronave siniestrada, un Bell 412EP matriculado LV-KGR, propiedad de la firma contratada de manera tercerizada por el Estado para el combate de incendios. Valenzuela era responsable de la operación y traslado del equipo en el marco de la capacitación y las tareas de apoyo aéreo.

Andrés Bosch / Brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE)

Oriundo de Córdoba, se desempeñaba como Coordinador de la Región Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Era un reconocido especialista en logística y seguridad operativa para el combate de incendios forestales, y su tarea principal era coordinar el despliegue de recursos aéreos y terrestres en el centro del país.

Rodrigo Aimeta / Brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE)

También oriundo de Córdoba, formaba parte del equipo técnico del SNMF y se desempeñaba como instructor. Su rol en el viaje a San Juan era dictar las capacitaciones correspondientes al adiestramiento de brigadistas y fuerzas de seguridad locales en el uso de apoyo aéreo.

El helicoptero

La aeronave del siniestro es un Bell 412EP biturbina, que realizó su primer vuelo en 2010 y fue matriculada en la Argentina en 2022. Está registrada por la empresa Jasfly y es un modelo preparado para transporte, rescate, evacuaciones y el combate de incendios forestales