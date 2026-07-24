    • 24 de julio de 2026 - 16:09

    Nación realizó un relevamiento en los campos del INTA en San Juan

    Aunque las tierras locales están fuera del foco de venta que afecta a la Pampa Húmeda, los profesionales locales reciben relevamientos periódicos de la Nación.

    El INTA en San Juan se mantiene en estado de expectativa tras recibir la visita de auditorías periódicas que realizan relevamientos permanentes sobre el uso del suelo.

    El INTA en San Juan se mantiene en estado de expectativa tras recibir la visita de auditorías periódicas que realizan relevamientos permanentes sobre el uso del suelo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio del avance del Gobierno nacional sobre superficies estatales con fines estrictamente inmobiliarios especialmente en la zona núcleo y la Pampa Húmeda, la delegación del INTA en San Juan se mantiene en estado de expectativa tras recibir la visita de auditorías periódicas que realizan relevamientos permanentes sobre el uso del suelo.

    Leé además

    Nuevamente San Juan será sede del Congreso Nacional de Deporte Inclusivo.

    San Juan será sede de un Congreso Nacional de Deporte Inclusivo: concé dónde y cuándo será

    Por Fabiana Juarez
    Valentina Márquez recibió un hielazo en San Juan y lanzó un contundente descargo

    Valentina Márquez frenó un show en San Juan tras recibir un hielazo y respondió a las críticas

    Aunque los dos predios locales están fuera del foco principal de enajenación al no poseer el mismo valor inmobiliario que los del centro del país, la inspección nacional alcanza a las 190 hectáreas estratégicas que posee la institución en la provincia:

    Pocito: Un terreno de 60 hectáreas aproximadamente.

    San Martín: Un predio de mayor tamaño, de unas 130 hectáreas.

    Investigación y autofinanciamiento

    Desde la entidad remarcan que el 100% de estas tierras está dedicado a la investigación agrícola. Además, destacaron un esquema de autosostenimiento clave: los excedentes que se producen durante los ensayos se comercializan formalmente a través de la Asociación Cooperadora del INTA (mecanismo utilizado en todo el país), y esos fondos generados vuelven de manera directa a la institución para financiar sus propias actividades operativas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Por el Zonda, suspenden las clases en varios departamentos de San Juan

    Por el Zonda, suspenden las clases en varios departamentos de San Juan

    OSSE reforzó sus equipos técnicos y de atención ante las ráfagas previstas para distintos puntos de la provincia.

    OSSE advirtió que el fuerte viento Zonda puede afectar el servicio de agua en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La UCCuyo y UPROCAM darán un curso de conducción segura en alta montaña.

    UCCuyo: tras un convenio con UPROCAM dictará un curso de capacitación para la actividad minera

    Por Fabiana Juarez
    Nevadas. Imagen de archivo.

    Renuevan alerta por fuertes nevadas en la cordillera de San Juan: el temporal continuará durante dos días más

    Por Redacción Diario de Cuyo