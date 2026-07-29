La ministra Palma ya no oculta la intención de competir en el 2027: "Planificando el Pocito que viene"

La carrera hacia las elecciones de 2027 empieza a mostrar señales cada vez menos sutiles en el oficialismo sanjuanino. Si bien la ministra de Gobierno, Laura Palma, evitó confirmar públicamente una candidatura, una publicación realizada en su estado de WhatsApp dejó al descubierto el rumbo que comenzó a transitar de cara a la disputa por la Intendencia de Pocito.
La funcionaria compartió una fotografía junto a integrantes de su equipo político del departamento acompañada por una frase que difícilmente pase inadvertida: "Planificando el Pocito que viene".
Aunque hasta el momento evita oficializar una postulación, la ministra viene dando señales en esa dirección. Días atrás reconoció públicamente que trabaja junto a su equipo en un proyecto para transformar el departamento y aseguró que tienen "un montón de ideas" para Pocito.
Palma, abogada de profesión, asumió al frente del Ministerio de Gobierno al inicio de la gestión del gobernador Marcelo Orrego y rápidamente se convirtió en una carta electoral. Por eso integró la lista de candidatos a diputados nacionales por el oficialismo provincial en el 2025 y mantiene una fuerte presencia territorial en Pocito.
En caso de confirmar su candidatura, la dirigente tendría por delante una contienda de alto voltaje. Del otro lado aparece el actual intendente de Pocito, Fabián Aballay, quien está en condiciones de buscar la reelección. Sin embargo, el jefe comunal figura entre los dirigentes del Partido Justicialista con posibilidades -todas supuestas- de integrar la fórmula para la Gobernación en 2027.
No obstante, dentro del justicialismo reconocieron que Aballay sólo puede ser impulsado por el sector del senador Sergio Uñac. Por ahora las mayores chances de encabezar la lista del peronismo es el diputado nacional Cristian Andino, la cara visible del triunfo en las legislativas nacionales del año pasado. Algunos aseguraron que la idea de posicionar a Aballay es una manera de moderar las ambiciones de Andino.
Ese escenario mantiene abiertas distintas alternativas dentro del peronismo, mientras que en Producción y Trabajo la figura de Palma comienza a perfilarse como la principal carta para intentar conquistar un departamento que representa uno de los objetivos del oficialismo provincial.