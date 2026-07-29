La ministra Palma ya no oculta la intención de competir en el 2027: "Planificando el Pocito que viene"

La funcionaria de Marcelo Orrego compartió una foto con el equipo que integra en el departamento. Eventualmente chocaría contra el intendente justicialista Fabián Aballay.

La carrera hacia las elecciones de 2027 empieza a mostrar señales cada vez menos sutiles en el oficialismo sanjuanino. Si bien la ministra de Gobierno, Laura Palma, evitó confirmar públicamente una candidatura, una publicación realizada en su estado de WhatsApp dejó al descubierto el rumbo que comenzó a transitar de cara a la disputa por la Intendencia de Pocito.

La funcionaria compartió una fotografía junto a integrantes de su equipo político del departamento acompañada por una frase que difícilmente pase inadvertida: "Planificando el Pocito que viene".

Aunque hasta el momento evita oficializar una postulación, la ministra viene dando señales en esa dirección. Días atrás reconoció públicamente que trabaja junto a su equipo en un proyecto para transformar el departamento y aseguró que tienen "un montón de ideas" para Pocito.

El mensaje de Palma.- Palma, abogada de profesión, asumió al frente del Ministerio de Gobierno al inicio de la gestión del gobernador Marcelo Orrego y rápidamente se convirtió en una carta electoral. Por eso integró la lista de candidatos a diputados nacionales por el oficialismo provincial en el 2025 y mantiene una fuerte presencia territorial en Pocito.

En caso de confirmar su candidatura, la dirigente tendría por delante una contienda de alto voltaje. Del otro lado aparece el actual intendente de Pocito, Fabián Aballay, quien está en condiciones de buscar la reelección. Sin embargo, el jefe comunal figura entre los dirigentes del Partido Justicialista con posibilidades -todas supuestas- de integrar la fórmula para la Gobernación en 2027.