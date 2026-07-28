Diego Santilli echó al secretario de Innovación Darío Genua y profundiza los cambios en el Gobierno

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , desplazó este martes a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en una decisión que profundiza los cambios dentro del Gobierno nacional y reconfigura el equilibrio de poder en la Casa Rosada.

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Darío Genua deja la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Santilli avanza con cambios en el Gobierno

Según confirmaron fuentes oficiales, la salida fue una decisión directa de Santilli. Tras ser notificado, Genua presentó su renuncia y dejó el cargo que ocupaba desde el inicio de la gestión.

Genua era considerado un dirigente del círculo de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo , aunque mantenía diferencias de larga data con Santilli.

Desde el Gobierno señalaron que el nuevo jefe de Gabinete busca avanzar con el reordenamiento de las áreas que heredó tras reemplazar a Manuel Adorni , y que la continuidad de Genua era incompatible con ese objetivo.

La salida también implica que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología quedó vacante, por lo que ahora Santilli deberá definir a un reemplazante. En el oficialismo aseguran que la designación tendrá influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , aunque por el momento no trascendieron nombres.

Un área que ya había perdido poder

La salida de Genua se produce después de una serie de cambios administrativos que habían reducido el peso de la Secretaría de Innovación.

Semanas atrás, por decreto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pasó a depender directamente de la Jefatura de Gabinete, mientras que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Oficial quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, uno de los principales colaboradores de Santilli.

Pese a esos cambios, las conducciones de esos organismos continuaron en manos de funcionarios cercanos a Santiago Caputo.

Reacomodamiento en la Casa Rosada

La salida de Genua es interpretada como un nuevo movimiento dentro del proceso de reorganización del Gobierno iniciado tras la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete.

Aunque en la Casa Rosada sostienen que el vínculo entre Santilli y Caputo continúa siendo de cooperación, el desplazamiento representa la pérdida de una de las áreas que respondían al asesor presidencial.

Mientras se espera el nombramiento del nuevo secretario, dentro de Innovación ya tiene presencia el actual subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo, quien responde políticamente a Santilli. El reemplazo definitivo aún no fue anunciado oficialmente.