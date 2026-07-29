Las repercusiones de los principales medios nacionales sobre la tragedia aérea en Valle Fértil

La tragedia aérea ocurrida este miércoles en San Juan, que dejó como saldo siete víctimas fatales tras la caída de un helicóptero en el departamento Valle Fértil, tuvo una amplia cobertura en los principales medios de comunicación nacionales , que reflejaron el impacto del hecho y la conmoción generada en todo el país.

Detalles exclusivos de la zona donde cayó el helicóptero: el testimonio de un exguardaparque de Ischigualasto

"Es un día totalmente triste para nosotros": el dolor de Valle Fértil tras el accidente del helicóptero

Uno de los primeros en informar fue TN que tituló: "Se estrelló en San Juan un helicóptero que participaba de trabajos contra los incendios forestales: murieron siete personas".

Los Andes, mientras tanto, publicó en su portada: "Tragedia en San Juan: murieron 7 personas tras la caída de un helicóptero en Parque Ischigualasto".

Por su parte, Infobae destacó el destino operativo de la aeronave al publicar: "Un helicóptero que viajaba a combatir incendios en La Rioja cayó en San Juan: murieron los 7 tripulantes".

La17 de Trelew, tituló: "Se estrelló en San Juan un helicóptero con 7 tripulantes durante una capacitación de bomberos", haciendo hincapié en el contexto en el que se desarrollaba la actividad.

En tanto, Cadena 3 eligió resaltar el impacto del accidente en la provincia con el título: "Conmoción en San Juan: murieron los siete ocupantes del helicóptero que cayó en Valle Fértil".

El portal Minuto 1 enfocó su cobertura en la confirmación oficial de las víctimas fatales: "Tragedia en San Juan: el Gobierno confirmó que murieron todos los ocupantes del helicóptero".

A su vez, La Nación informó: "Murieron los siete tripulantes del helicóptero que cayó en el Parque Ischigualasto, en San Juan", ubicando el siniestro en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

Por otro lado, Clarín recordó que apenas un día antes del accidente la aeronave había participado de una demostración ante periodistas sanjuaninos, en el marco de las actividades vinculadas a la capacitación y presentación del operativo, un dato que aportó un fuerte componente de cercanía y conmoción a la cobertura.

La magnitud de la tragedia y la pérdida de funcionarios provinciales, integrantes de organismos de emergencia y del piloto de la aeronave generaron una rápida repercusión a nivel nacional, convirtiendo el accidente en uno de los principales temas informativos de la jornada.