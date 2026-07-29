    • 29 de julio de 2026 - 14:49

    En el helicóptero siniestrado viajaban cuatro altos mandos: subjefe de Policía, jefe u subjefe de Bomberos y director de Protección Civil

    Son en total 7 los ocupantes de la aeronave. Fuentes oficiales confirmaron los primeros nombres.

    En el helicóptero siniestrado viajaba tres altos mandos: subjefe de Policía, jefe de Bomberos y director de Protección Civil

    En el helicóptero siniestrado viajaba tres altos mandos: subjefe de Policía, jefe de Bomberos y director de Protección Civil

    Foto:

    Momentos de máxima tensión en la provincia de San Juan por el accidente aéreo que involucra a un helicóptero que se precipitó en el extenso terreno del Parque Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil.

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    Fuentes oficiales confirmaron a este diario que entre los tripulantes está el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro, el subjefe de Bomberos Jorge Carbajal, y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

    Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro, tres de los tripulantes del helicóptero.

    Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro, tres de los tripulantes del helicóptero.

    De la identidad de los otros pasajeros nada todavía se sabe.

    A la espera que los pesquisas lleguen a la zona del accidente, no se sabe el estado de salud de las 7 personas y mucho menos sobre la mecánica del terrible accidente.

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