    • 29 de julio de 2026 - 20:24

    DIARIO DE CUYO en la zona de la tragedia aérea: fuerte operativo para preservar la escena del siniestro

    Gendarmería y la Policía de San Juan mantienen un estricto control en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto. Ningún vehículo ni periodista puede avanzar hacia el sitio donde cayó el helicóptero que dejó siete víctimas fatales.

    Un fuerte operativo está emplazado en el ingreso al Parque Ischigualasto. Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo

    Un fuerte operativo está emplazado en el ingreso al Parque Ischigualasto. Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo

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    Por Germán González

    Una noche marcada por el frío, la llovizna y hasta momentos de aguanieve envuelve el acceso al Parque Provincial Ischigualasto. A poco más de un kilómetro y medio del ingreso al área protegida, el equipo periodístico de DIARIO DE CUYO permanece junto a otros medios de comunicación siguiendo de cerca el operativo montado para resguardar la zona donde ocurrió la tragedia aérea.

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    Desde aproximadamente las 14, efectivos de Gendarmería Nacional, Escuadrón 25, junto con personal de la Dirección de Tránsito de la Policía de San Juan, mantienen un férreo control sobre el único punto de acceso. El objetivo es claro: preservar la escena del accidente mientras continúan las tareas de las autoridades judiciales y los equipos especializados.

    El lugar donde se precipitó el helicóptero que se cobró la vida de siete personas, se encuentra a unos 20 kilómetros del puesto de control, en un sector de muy difícil acceso dentro del parque. Por esa razón, ninguna persona ajena al operativo tiene permitido continuar el recorrido.

    La tensión quedó reflejada en un episodio registrado durante la tarde, cuando un automovilista intentó avanzar hacia la zona restringida. La rápida intervención de los efectivos apostados en el lugar permitió detener la maniobra y obligó al conductor a desistir de su intención de ingresar.

    Mientras tanto, periodistas, camarógrafos y fotógrafos permanecen apostados en la guardia, soportando las bajas temperaturas y las precipitaciones, a la espera de novedades oficiales sobre una tragedia que conmociona a toda la provincia y que mantiene bajo estricta custodia uno de los escenarios más sensibles de la investigación.

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