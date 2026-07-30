Una por una, las actividades suspendidas por el duelo provincial tras la tragedia aérea de Valle Fértil

El Gobierno de San Juan decretó este miércoles tres días de duelo provincial tras la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio de 2026, en la que perdieron la vida siete personas, entre ellas cuatro funcionarios públicos que integraban organismos provinciales de seguridad y respuesta ante emergencias. La decisión no afectará el desempeño de la administración pública ni el dictado de clases. Sin embargo, hay una serie de actividades que se suspendieron.

Dentro de las actividades previstas en la provincia que no se llevarán a cabo se encuentra la caravana y exhibición de autos del TC (Turismo Carretera) que estaba prevista para este viernes, al igual que el show de Omega en el Estadio Aldo Cantoni durante el sorteo de los pilotos que correrán el domingo. Sin embargo, la competencia deportiva se llevará a cabo con total normalidad en el Autódromo Villicum durante el fin de semana.

Por su parte, el Foro contra la Trata de Personas que se llevaría a cabo en la provincia este jueves también se suspendió. La actividad iba a desarrollarse en el Salón Cruce de Los Andes, en el Centro Cívico, con la presentación del Comité Contra la Trata y Explotación de Personas, pero debido a la tragedia se decidió no llevar a cabo la actividad durante la jornada.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan también adhirió al duelo, suspendiendo todas las actividades oficiales previstas. Entre ellas no se estarán llevando a cabo las clases de los distintos talleres que lleva adelante el municipio, como también la actividad que tenían prevista para el viernes 31 de julio en el Centro Cultural Estación San Martin denominada “Yo caricare”, encuentro con Hugo Vinzio Rosselot.

Además, el seminario “Tierra Nuestra” que estaba prevista para este sábado 1 de agosto en el Museo de la Historia Urbana no se va a concretar, de acuerdo a lo que informaron desde el municipio a DIARIO DE CUYO. Sí confirmaron la realización del necroturismo teatralizado que se llevará a cabo en el Cementerio de Capital el sábado.

Si bien la UNSJ adhirió al duelo provincial y suspendió el concierto de música de cámara que estaba previsto para este miércoles 29 de julio, desde el área de prensa de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes confirmaron a este medio que el concierto pactado para el 31 de julio en la Sala TES se llevará a cabo con normalidad, debido a que es con un director invitado y está todo programado para su arribo en las próximas horas. El resto de las actividades festivas y culturales no se concretarán.

En tanto que el Sindicato Luz y Fuerza decidió suspender la inauguración de la Casa de la Salud, prevista para hoy.

Por último, desde el Parque Provincial Ischigualasto señalaron que todas sus actividades como excursiones programadas se suspenderán hasta nuevo aviso, es decir, que la suspensión puede extenderse más allá de los tres días de duelo que se decretaron a nivel provincial.

Desde distintos organismos e instituciones públicas señalaron tras la consulta de este medio que la decisión sobre la continuidad de las actividades se irá informando en sus distintos canales oficiales y redes sociales.