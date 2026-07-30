    • 30 de julio de 2026 - 08:32

    Ischigualasto suspendió todas las actividades hasta nuevo aviso tras la tragedia aérea

    El Parque Provincial informó que permanecerán suspendidas las excursiones y el ingreso de visitantes mientras continúan el operativo y la investigación por la caída del helicóptero que dejó siete víctimas fatales.

    Parque Ischigualasto.

    Parque Ischigualasto.

    Foto:

    l Parque Provincial Ischigualasto anunció este jueves la suspensión total de sus actividades y el cierre al público hasta nuevo aviso, como consecuencia de la tragedia aérea ocurrida en una zona del predio, donde un helicóptero se estrelló y provocó la muerte de sus siete ocupantes.

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    A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, las autoridades del parque informaron que quedan suspendidas todas las excursiones, actividades turísticas y el ingreso de visitantes hasta que las condiciones permitan reanudar el funcionamiento habitual.

    "El Parque Provincial Ischigualasto informa a los visitantes que suspende todas las actividades y excursiones, como así también el ingreso a sus instalaciones hasta nuevo aviso", señala el comunicado.

    Además, indicaron que cualquier novedad respecto de la reapertura será comunicada oportunamente por los canales oficiales.

    El Parque Ischigualasto, escenario de un intenso operativo

    La decisión está directamente relacionada con el amplio operativo desplegado por las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate en el lugar donde cayó la aeronave.

    Durante toda la jornada, Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan mantuvieron restringido el acceso al parque para preservar la escena del accidente, facilitar el trabajo de los peritos y avanzar con la recuperación de los cuerpos de las víctimas.

    Las tareas se desarrollan en un sector de muy difícil acceso del departamento Valle Fértil, una de las zonas más inhóspitas de Ischigualasto, lo que obligó a planificar un operativo terrestre para retirar los cuerpos y resguardar las pruebas que serán clave para determinar qué provocó el siniestro.

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