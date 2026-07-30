Ischigualasto suspendió todas las actividades hasta nuevo aviso tras la tragedia aérea

l Parque Provincial Ischigualasto anunció este jueves la suspensión total de sus actividades y el cierre al público hasta nuevo aviso, como consecuencia de la tragedia aérea ocurrida en una zona del predio, donde un helicóptero se estrelló y provocó la muerte de sus siete ocupantes.

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A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, las autoridades del parque informaron que quedan suspendidas todas las excursiones, actividades turísticas y el ingreso de visitantes hasta que las condiciones permitan reanudar el funcionamiento habitual.

"El Parque Provincial Ischigualasto informa a los visitantes que suspende todas las actividades y excursiones, como así también el ingreso a sus instalaciones hasta nuevo aviso", señala el comunicado.

La decisión está directamente relacionada con el amplio operativo desplegado por las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate en el lugar donde cayó la aeronave.

Durante toda la jornada, Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan mantuvieron restringido el acceso al parque para preservar la escena del accidente, facilitar el trabajo de los peritos y avanzar con la recuperación de los cuerpos de las víctimas.

Las tareas se desarrollan en un sector de muy difícil acceso del departamento Valle Fértil, una de las zonas más inhóspitas de Ischigualasto, lo que obligó a planificar un operativo terrestre para retirar los cuerpos y resguardar las pruebas que serán clave para determinar qué provocó el siniestro.